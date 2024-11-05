https://ria.ru/20241105/son-1981860473.html

Врач дал совет тем, у кого долго не получается уснуть

Врач дал совет тем, у кого долго не получается уснуть - РИА Новости, 05.11.2024

Врач дал совет тем, у кого долго не получается уснуть

Если долго не получается уснуть, необходимо отказаться от гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, рассказал РИА... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:40

2024-11-05T03:40

2024-11-05T05:55

владимир мартынов

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Если долго не получается уснуть, необходимо отказаться от гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Что делать, если долго не удается уснуть? Первое – наладить "гигиену сна": не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию", — сказал Мартынов.Кроме того, невролог отметил важность регулярности и распорядка дня: нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. "Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета… Когда мы спим, наш мозг очищается от метаболических "отходов". Это своего рода "уборка", которая помогает нам быть более сконцентрированными и креативными после хорошего сна", — добавил он.

https://rsport.ria.ru/20240701/neochevidnye-simptomy-bolezney-pochek-1956737662.html

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владимир мартынов, общество