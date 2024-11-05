https://ria.ru/20241105/slova-1981997415.html
Простой русский народ не использовал "крепкие слова", заявил Путин
Простой русский народ не использовал "крепкие слова", заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Простой русский народ не использовал "крепкие слова", заявил Путин
Простой народ в России не использовал "крепкие слова", православие дисциплинировало людей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в своей семье он... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:38
2024-11-05T17:38
2024-11-05T18:14
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Простой народ в России не использовал "крепкие слова", православие дисциплинировало людей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в своей семье он также не слышал "крепкие слова"."А ведь в России простой народ крепких слов особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда. Знаю, что мои дедушка и бабушка по обеим линиям… так же себя вели. Почему? Потому что для русского человека, все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них - это грех", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Он добавил, что в конце недели все православные люди шли на исповедь и говорили батюшке о своих грехах. Таким образом, вера их дисциплинировала.Простой народ в России не использовал "крепкие слова", православие дисциплинировало людей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в своей семье он также не слышал "крепкие слова"."А ведь в России простой народ крепких слов особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда. Знаю, что мои дедушка и бабушка по обеим линиям… так же себя вели. Почему? Потому что для русского человека, все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них - это грех", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Он добавил, что в конце недели все православные люди шли на исповедь и говорили батюшке о своих грехах. Таким образом, вера их дисциплинировала.Вместе с этим Путин указал на то, что представители отечественных "так называемых элит" часто употребляют "крепкое слово". По мнению президента, они это делают для того, чтобы показать свою "крутизну" и близость к народу.
https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Простой русский народ не использовал "крепкие слова", заявил Путин
Путин заявил, что простой народ в России не использовал "крепкие слова"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Простой народ в России не использовал "крепкие слова", православие дисциплинировало людей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в своей семье он также не слышал "крепкие слова".
"А ведь в России
простой народ крепких слов особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда. Знаю, что мои дедушка и бабушка по обеим линиям… так же себя вели. Почему? Потому что для русского человека, все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них - это грех", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Он добавил, что в конце недели все православные люди шли на исповедь и говорили батюшке о своих грехах. Таким образом, вера их дисциплинировала.
Простой народ в России не использовал "крепкие слова", православие дисциплинировало людей, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в своей семье он также не слышал "крепкие слова".
"А ведь в России простой народ крепких слов особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда. Знаю, что мои дедушка и бабушка по обеим линиям… так же себя вели. Почему? Потому что для русского человека, все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них - это грех", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Он добавил, что в конце недели все православные люди шли на исповедь и говорили батюшке о своих грехах. Таким образом, вера их дисциплинировала.
Вместе с этим Путин указал на то, что представители отечественных "так называемых элит" часто употребляют "крепкое слово". По мнению президента, они это делают для того, чтобы показать свою "крутизну" и близость к народу.