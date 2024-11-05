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Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова

Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова - РИА Новости, 05.11.2024

Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова

Из технического сооружения башня Шухова превратилась в настоящую сенсацию Всероссийской выставки. Её изящная форма долгое время украшала имение крупного русского мецената. До сих пор башня находится рядом с заброшенной усадьбой. По всему миру продолжают появляться её "сёстры" — гиперболоидные смотровые вышки, телебашни, торговые центры.

2024-11-05T12:00

2024-11-05T12:00

2024-11-05T12:00

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

российская империя

нижний новгород

липецкая область

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владимир шухов, история, архитектура, архитекторы, памятники архитектуры, технологии, российская империя, нижний новгород, липецкая область, инфографика