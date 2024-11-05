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Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова - РИА Новости, 05.11.2024
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
12:00 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/shukhov-1981599019.html
Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова
Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова - РИА Новости, 05.11.2024
Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова
Из технического сооружения башня Шухова превратилась в настоящую сенсацию Всероссийской выставки. Её изящная форма долгое время украшала имение крупного русского мецената. До сих пор башня находится рядом с заброшенной усадьбой. По всему миру продолжают появляться её "сёстры" — гиперболоидные смотровые вышки, телебашни, торговые центры.
2024-11-05T12:00
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обогнавшие время
владимир шухов
история
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архитекторы
памятники архитектуры
технологии
российская империя
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владимир шухов, история, архитектура, архитекторы, памятники архитектуры, технологии, российская империя, нижний новгород, липецкая область, инфографика
Обогнавшие время, Владимир Шухов, история, Архитектура, Архитекторы, памятники архитектуры, Технологии, Российская империя, Нижний Новгород, Липецкая область

Первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова

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Из технического сооружения башня Шухова превратилась в настоящую сенсацию Всероссийской выставки. Её изящная форма долгое время украшала имение крупного русского мецената. До сих пор башня находится рядом с заброшенной усадьбой. По всему миру продолжают появляться её "сёстры" — гиперболоидные смотровые вышки, телебашни, торговые центры.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяВладимир ШуховисторияАрхитектураАрхитекторыпамятники архитектурыТехнологииРоссийская империяНижний НовгородЛипецкая область
 
 
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