https://ria.ru/20241105/shrilanka-1981891487.html

Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали

Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали - РИА Новости, 05.11.2024

Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали

Задержанные за нарушение миграционных законов Шри-Ланки россияне депортированы на родину, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:10

2024-11-05T11:10

2024-11-05T11:10

россия

шри-ланка

коломбо

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя – РИА Новости. Задержанные за нарушение миграционных законов Шри-Ланки россияне депортированы на родину, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Россияне действительно благополучно улетели. Насколько нам известно, глава семьи осознал, что нарушил законодательство", - отметили в диппредставительстве. Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о начавшихся массовых проверках законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. В ходе проверок ланкийские правоохранители, в частности, выявили российскую семью, которая в течение почти года незаконно пребывала на Шри-Ланке. По решению суда несколько дней им пришлось провести в центре депортации в Коломбо. В связи с этим посольство РФ призывало граждан России проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.

https://ria.ru/20241102/stambul-1981589906.html

россия

шри-ланка

коломбо

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россия, шри-ланка, коломбо, в мире