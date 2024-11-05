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Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали - РИА Новости, 05.11.2024
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11:10 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/shrilanka-1981891487.html
Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали
Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали - РИА Новости, 05.11.2024
Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали
Задержанные за нарушение миграционных законов Шри-Ланки россияне депортированы на родину, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:10
2024-11-05T11:10
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коломбо
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя – РИА Новости. Задержанные за нарушение миграционных законов Шри-Ланки россияне депортированы на родину, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Россияне действительно благополучно улетели. Насколько нам известно, глава семьи осознал, что нарушил законодательство", - отметили в диппредставительстве. Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о начавшихся массовых проверках законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. В ходе проверок ланкийские правоохранители, в частности, выявили российскую семью, которая в течение почти года незаконно пребывала на Шри-Ланке. По решению суда несколько дней им пришлось провести в центре депортации в Коломбо. В связи с этим посольство РФ призывало граждан России проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.
https://ria.ru/20241102/stambul-1981589906.html
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россия, шри-ланка, коломбо, в мире
Россия, Шри-Ланка, Коломбо, В мире
Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали

Задержанные за нарушение миграционных законов россияне депортированы на родину

© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika Вид на Коломбо, Шри-Ланка
Вид на Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika
Вид на Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя – РИА Новости. Задержанные за нарушение миграционных законов Шри-Ланки россияне депортированы на родину, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Россияне действительно благополучно улетели. Насколько нам известно, глава семьи осознал, что нарушил законодательство", - отметили в диппредставительстве.
Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о начавшихся массовых проверках законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. В ходе проверок ланкийские правоохранители, в частности, выявили российскую семью, которая в течение почти года незаконно пребывала на Шри-Ланке. По решению суда несколько дней им пришлось провести в центре депортации в Коломбо.
В связи с этим посольство РФ призывало граждан России проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.
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