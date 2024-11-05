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Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб

Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб

Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни, сообщается на сайте общественной организации... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:06

2024-11-05T12:06

2024-11-05T12:06

тульская область

донской

москва

происшествия

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ТУЛА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни, сообщается на сайте общественной организации "Тульского землячества", которую он возглавлял. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни трагически погиб председатель совета РОО "Тульское землячество" Станислав Алексеевич Шеденков", - говорится в сообщении. Причиной гибели бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова стал пожар на даче в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."После тушения пожара в частном доме по адресу: городской округ Пушкинский, СНТ "Лесные Поляны-2" было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.В правоохранительных органах подтвердили, что погибшим оказался Станислав Шеденков.Шеденков родился в поселке Подлесном города Донского Тульской области в 1951 году. С 1991 года возглавлял город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году стал руководителем аппарата – первым заместителем губернатора Тульской области, а после перешел на работу в исполнительную власть города Москвы. В 2016 году ему присвоили звание "Почётный гражданин города Новомосковска".

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тульская область, донской, москва, происшествия