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Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб
Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб
Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни, сообщается на сайте общественной организации... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:06
2024-11-05T12:06
2024-11-05T12:06
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ТУЛА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни, сообщается на сайте общественной организации "Тульского землячества", которую он возглавлял. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни трагически погиб председатель совета РОО "Тульское землячество" Станислав Алексеевич Шеденков", - говорится в сообщении. Причиной гибели бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова стал пожар на даче в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."После тушения пожара в частном доме по адресу: городской округ Пушкинский, СНТ "Лесные Поляны-2" было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.В правоохранительных органах подтвердили, что погибшим оказался Станислав Шеденков.Шеденков родился в поселке Подлесном города Донского Тульской области в 1951 году. С 1991 года возглавлял город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году стал руководителем аппарата – первым заместителем губернатора Тульской области, а после перешел на работу в исполнительную власть города Москвы. В 2016 году ему присвоили звание "Почётный гражданин города Новомосковска".
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тульская область, донской, москва, происшествия
Тульская область, Донской, Москва, Происшествия
Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков трагически погиб
Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков сгорел во время пожара из-за камина
ТУЛА, 5 ноя – РИА Новости.
Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни, сообщается на сайте общественной организации "Тульского землячества
", которую он возглавлял.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни трагически погиб председатель совета РОО "Тульское землячество" Станислав Алексеевич Шеденков", - говорится в сообщении.
Причиной гибели бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова стал пожар на даче в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"После тушения пожара в частном доме по адресу: городской округ Пушкинский, СНТ "Лесные Поляны-2" было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах подтвердили, что погибшим оказался Станислав Шеденков.
Шеденков родился в поселке Подлесном города Донского
Тульской области в 1951 году. С 1991 года возглавлял город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году стал руководителем аппарата – первым заместителем губернатора Тульской области, а после перешел на работу в исполнительную власть города Москвы
. В 2016 году ему присвоили звание "Почётный гражданин города Новомосковска".