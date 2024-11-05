https://ria.ru/20241105/sfera-1981964206.html
Главред "Бомборы" рассказал о необычной тенденции в сфере книгоиздательства
Главред "Бомборы" рассказал о необычной тенденции в сфере книгоиздательства - РИА Новости, 05.11.2024
Главред "Бомборы" рассказал о необычной тенденции в сфере книгоиздательства
Спрос на книги о том, как жить по канонам религии, растет в последние годы, рассказал главный редактор издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:06
2024-11-05T16:06
2024-11-05T16:06
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спрос на книги о том, как жить по канонам религии, растет в последние годы, рассказал главный редактор издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "В последние годы растет спрос на религиозные книги о том, как жить по канонам религии. Если 5-7 лет назад это направление издатели обходили стороной – не было спроса, то последние годы мы видим, что он растет. Если раньше мы издавали религиозные книги о том, как молиться, как впервые прийти в церковь, то сейчас издаем книги на околорелигиозные темы, которые интересны читателям", - рассказал Фасхутдинов на пресс-конференции, посвященной выходу книги спецкора РИА Новости Радика Амирова "Исламский этикет". Амиров отметил, что его книга написана для широкого круга читателей, это "микс религиозных и народных традиций", но превалируют национальные традиции. "Много религиозных традиций, имеющих в основе своей веру, есть у народов России, которые исповедуют ислам. Многие люди даже не знают, откуда тот или иной глубоко укорененный обычай, но от этого он не становится менее прекрасным", - отметил заместитель муфтия Москвы Марат Алимов. Книга публициста, писателя, специального корреспондента международной медиагруппы "Россия сегодня" Радика Амирова "Исламский этикет" написана специально для немусульманского читателя, который хочет разобраться в сути ислама и познакомиться с его основными понятиями. Ее современный язык упрощает понимание терминов из классических изданий. Также книга поможет этническим мусульманам, выросшим вдали от религиозной общины, наладить связь и систематизировать знания об исламе. В книге описано отношение мусульманских народов к религии, семье, бизнесу, еде, спорту, многоженству. Вся информация в книге прочитана и одобрена имамами.
https://ria.ru/20241105/kniga-1981916636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, религия
Религия, Россия, Москва, Религия
Главред "Бомборы" рассказал о необычной тенденции в сфере книгоиздательства
Главред "Бомборы": в последние годы растет спрос на религиозные книги
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спрос на книги о том, как жить по канонам религии, растет в последние годы, рассказал главный редактор издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
"В последние годы растет спрос на религиозные книги о том, как жить по канонам религии. Если 5-7 лет назад это направление издатели обходили стороной – не было спроса, то последние годы мы видим, что он растет. Если раньше мы издавали религиозные книги о том, как молиться, как впервые прийти в церковь, то сейчас издаем книги на околорелигиозные темы, которые интересны читателям", - рассказал Фасхутдинов на пресс-конференции, посвященной выходу книги спецкора РИА Новости Радика Амирова "Исламский этикет".
Амиров отметил, что его книга написана для широкого круга читателей, это "микс религиозных и народных традиций", но превалируют национальные традиции.
"Много религиозных традиций, имеющих в основе своей веру, есть у народов России
, которые исповедуют ислам. Многие люди даже не знают, откуда тот или иной глубоко укорененный обычай, но от этого он не становится менее прекрасным", - отметил заместитель муфтия Москвы
Марат Алимов.
Книга публициста, писателя, специального корреспондента международной медиагруппы "Россия сегодня" Радика Амирова "Исламский этикет" написана специально для немусульманского читателя, который хочет разобраться в сути ислама и познакомиться с его основными понятиями. Ее современный язык упрощает понимание терминов из классических изданий. Также книга поможет этническим мусульманам, выросшим вдали от религиозной общины, наладить связь и систематизировать знания об исламе. В книге описано отношение мусульманских народов к религии, семье, бизнесу, еде, спорту, многоженству. Вся информация в книге прочитана и одобрена имамами.