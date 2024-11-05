https://ria.ru/20241105/serbiya-1982044089.html

Протестующие в Сербии вылили фекалии и краску у администрации Нови-Сада

Протестующие в Сербии вылили фекалии и краску у администрации Нови-Сада - РИА Новости, 06.11.2024

Протестующие в Сербии вылили фекалии и краску у администрации Нови-Сада

Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии вылили перед входом администрации города РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T22:52

2024-11-05T22:52

2024-11-06T00:01

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БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии вылили перед входом администрации города фекалии, а также забросали и исписали стены красной краской, трансляцию протеста ведет телеканал N1 (балканское отделение CNN). Различные оппозиционные движения и активисты ранее призвали граждан в соцсетях собраться в 18:00 (20:00 мск) и направиться шествием к зданию администрации города Нови-Сад, чтобы озвучить требования и оставить следы красной краской — символом крови погибших на административных зданиях. Протест начался с минуты молчания, затем колонна демонстрантов пришла на центральную городскую площадь к зданию "Градска куча" — администрации Нови-Сада. Организаторы призывали участников акции не бросать в историческое здание камни и бутылки, не разбивать стекол. Несмотря на это, протестующие в капюшонах бросали в двери и стены у входа тяжелые предметы, разбили несколько стекол, изрисовали стены красной краской, в том числе надписями "МИР" и символом пацифистов, жгли фаеры и бросали дымовые шашки. Участники акции подогнали канализационную автоцистерну и из шланга поливали вход в администрацию ее содержимым. С другой стороны входа находится тяжело экипированная полиция со щитами. Демонстранты требуют отставки экс-мэра Нови-Сада, премьера Милоша Вучевича и нынешнего мэра города Милана Джурича, задержания тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародования текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками. Протестующие ранее сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Отмечается заметное присутствие полиции рядом со зданием городской администрации Нови-Сада. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении проходят лечение в отделении интенсивной терапии. Президент Александр Вучич заявил в телеэфире в ночь на вторник, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он ожидает, что 11 ноября оппозиция проведет в Белграде массовый протест и попытается устроить беспорядки. По словам президента, последуют новые отставки после ухода главы Минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек.

https://ria.ru/20241104/serbiya-1981843692.html

https://ria.ru/20241101/serbiya-1981392217.html

https://ria.ru/20241102/putin-1981492569.html

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в мире, сербия, милан, северная македония, милош вучевич, александр вучич