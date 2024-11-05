https://ria.ru/20241105/sbu-1981912973.html

Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов

Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов - РИА Новости, 05.11.2024

Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов

Сотрудников СБУ обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:58

2024-11-05T12:58

2024-11-05T12:58

игорь кириллов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудников СБУ обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы обратить внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ. Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения "грязной бомбы", в частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", - подчеркнул Кириллов на брифингн.

https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979708354.html

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игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)