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Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов
Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов - РИА Новости, 05.11.2024
Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов
Сотрудников СБУ обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:58
2024-11-05T12:58
2024-11-05T12:58
игорь кириллов
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вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудников СБУ обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы обратить внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ. Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения "грязной бомбы", в частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", - подчеркнул Кириллов на брифингн.
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игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы", заявил Кириллов
Минобороны: сотрудников СБУ обучают применению "грязной бомбы"