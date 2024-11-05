Эксперты в сфере коммуникации с органами госвласти соберутся в Москве
Панорама Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Второй саммит по взаимодействию коммуникационной индустрии с органами государственной власти пройдет в Москве 12 ноября в Москве в рамках Национального рекламного форума, сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).
Мероприятие пройдет при поддержке Федеральной антимонопольной службы, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В Саммите ожидается участие представителей министерства экономического развития Российской Федерации, министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики, говорится в сообщении.
Также к участию в мероприятии приглашены сенаторы Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы РФ, топ-менеджеры ведущих деловых объединений и институтов развития, включая ТТП РФ, РСПП, “Деловая Россия”, “Опора России”, АНО “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”, АНО “Национальные приоритеты”, АНО “Институт развития интернета” и АНО “Цифровая экономика”, а также руководители и эксперты крупнейших индустриальных ассоциаций и объединений.
Темой саммита станет "Коммуникации в экономике и экономика коммуникаций". Деловая программа будет включать треки Россия и СНГ. В треке Россия состоится три сессии: "Индустрия коммуникаций: вклад в развитие экономики России и перспективы развития", "Рекламные коммуникации в цифровой экономике", "Социальные коммуникации в экономике", рассказали в Ассоциации.