Рейтинг@Mail.ru
Эксперты в сфере коммуникации с органами госвласти соберутся в Москве - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/sammit-1982043955.html
Эксперты в сфере коммуникации с органами госвласти соберутся в Москве
Эксперты в сфере коммуникации с органами госвласти соберутся в Москве - РИА Новости, 05.11.2024
Эксперты в сфере коммуникации с органами госвласти соберутся в Москве
Второй саммит по взаимодействию коммуникационной индустрии с органами государственной власти пройдет в Москве 12 ноября в Москве в рамках Национального... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:42
2024-11-05T22:42
экономика
москва
транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967009094_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65c69ed1801d0827b39e21a7c4d2c452.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Второй саммит по взаимодействию коммуникационной индустрии с органами государственной власти пройдет в Москве 12 ноября в Москве в рамках Национального рекламного форума, сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).Мероприятие пройдет при поддержке Федеральной антимонопольной службы, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.В Саммите ожидается участие представителей министерства экономического развития Российской Федерации, министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики, говорится в сообщении.Также к участию в мероприятии приглашены сенаторы Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы РФ, топ-менеджеры ведущих деловых объединений и институтов развития, включая ТТП РФ, РСПП, “Деловая Россия”, “Опора России”, АНО “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”, АНО “Национальные приоритеты”, АНО “Институт развития интернета” и АНО “Цифровая экономика”, а также руководители и эксперты крупнейших индустриальных ассоциаций и объединений.Темой саммита станет "Коммуникации в экономике и экономика коммуникаций". Деловая программа будет включать треки Россия и СНГ. В треке Россия состоится три сессии: "Индустрия коммуникаций: вклад в развитие экономики России и перспективы развития", "Рекламные коммуникации в цифровой экономике", "Социальные коммуникации в экономике", рассказали в Ассоциации.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967009094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f3d6335eb239a7530ce59b0f744df02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp), россия, российский союз промышленников и предпринимателей, деловая россия
Экономика, Москва, Транстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP), Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Деловая Россия

Эксперты в сфере коммуникации с органами госвласти соберутся в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Второй саммит по взаимодействию коммуникационной индустрии с органами государственной власти пройдет в Москве 12 ноября в Москве в рамках Национального рекламного форума, сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).
Мероприятие пройдет при поддержке Федеральной антимонопольной службы, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В Саммите ожидается участие представителей министерства экономического развития Российской Федерации, министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики, говорится в сообщении.
Также к участию в мероприятии приглашены сенаторы Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы РФ, топ-менеджеры ведущих деловых объединений и институтов развития, включая ТТП РФ, РСПП, “Деловая Россия”, “Опора России”, АНО “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”, АНО “Национальные приоритеты”, АНО “Институт развития интернета” и АНО “Цифровая экономика”, а также руководители и эксперты крупнейших индустриальных ассоциаций и объединений.
Темой саммита станет "Коммуникации в экономике и экономика коммуникаций". Деловая программа будет включать треки Россия и СНГ. В треке Россия состоится три сессии: "Индустрия коммуникаций: вклад в развитие экономики России и перспективы развития", "Рекламные коммуникации в цифровой экономике", "Социальные коммуникации в экономике", рассказали в Ассоциации.
 
ЭкономикаМоскваТранстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)РоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала