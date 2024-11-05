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Лидеры ЕС обсудят в Венгрии отношения с США после выборов - РИА Новости, 05.11.2024
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16:22 05.11.2024 (обновлено: 16:35 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/sammit-1981966668.html
Лидеры ЕС обсудят в Венгрии отношения с США после выборов
Лидеры ЕС обсудят в Венгрии отношения с США после выборов - РИА Новости, 05.11.2024
Лидеры ЕС обсудят в Венгрии отношения с США после выборов
Лидеры ЕС на неформальном саммите 7-8 ноября в Венгрии обсудят отношения с США после выборов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:22
2024-11-05T16:35
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Лидеры ЕС на неформальном саммите 7-8 ноября в Венгрии обсудят отношения с США после выборов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Я ожидаю, что европейские лидеры обсудят отношения с США на неформальном ужине в четверг. Мы также включили в повестку ситуацию в Грузии", - сказал он.По словам источника, "саммит пройдет на фоне выборов в США, но они не станут главной темой".Источник также указал, что "среди лидеров ЕС нет единого мнения по поводу Грузии, в том числе по парламентским выборам".Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ситуация в Грузии после парламентских выборов включена в повестку неформальной встречи в верхах лидеров стран ЕС в Венгрии.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
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в мире, венгрия, евросоюз, сша, грузия, шарль мишель, камала харрис, евросовет, обсе, дональд трамп
В мире, Венгрия, Евросоюз, США, Грузия, Шарль Мишель, Камала Харрис, Евросовет, ОБСЕ, Дональд Трамп
Лидеры ЕС обсудят в Венгрии отношения с США после выборов

Лидеры ЕС на саммите в Венгрии 7-8 ноября обсудят отношения с США после выборов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Лидеры ЕС на неформальном саммите 7-8 ноября в Венгрии обсудят отношения с США после выборов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"Я ожидаю, что европейские лидеры обсудят отношения с США на неформальном ужине в четверг. Мы также включили в повестку ситуацию в Грузии", - сказал он.
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По словам источника, "саммит пройдет на фоне выборов в США, но они не станут главной темой".
Источник также указал, что "среди лидеров ЕС нет единого мнения по поводу Грузии, в том числе по парламентским выборам".
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ситуация в Грузии после парламентских выборов включена в повестку неформальной встречи в верхах лидеров стран ЕС в Венгрии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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В миреВенгрияЕвросоюзСШАГрузияШарль МишельКамала ХаррисЕвросоветОБСЕДональд Трамп
 
 
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