Лидеры ЕС обсудят в Венгрии отношения с США после выборов
Лидеры ЕС на саммите в Венгрии 7-8 ноября обсудят отношения с США после выборов
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Лидеры ЕС на неформальном саммите 7-8 ноября в Венгрии обсудят отношения с США после выборов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
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"Я ожидаю, что европейские лидеры обсудят отношения с США на неформальном ужине в четверг. Мы также включили в повестку ситуацию в Грузии", - сказал он.
По словам источника, "саммит пройдет на фоне выборов в США, но они не станут главной темой".
Источник также указал, что "среди лидеров ЕС нет единого мнения по поводу Грузии, в том числе по парламентским выборам".
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ситуация в Грузии после парламентских выборов включена в повестку неформальной встречи в верхах лидеров стран ЕС в Венгрии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.