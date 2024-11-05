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СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
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14:55 05.11.2024 (обновлено: 20:35 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/rs-1981948874.html
СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США
СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США
Вне зависимости от исхода американских выборов Украине грозит полный крах, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:55
2024-11-05T20:35
украина
сша
россия
джо байден
вооруженные силы украины
выборы президента сша — 2024
политика
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вне зависимости от исхода американских выборов Украине грозит полный крах, пишет Responsible Statecraft.&quot;Кто бы ни победил, следующий американский президент столкнется на Украине с суровой реальностью, которая потребует смены нынешней политики Байдена. &lt;…&gt; В результате Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах, если не удастся достичь дипломатического соглашения о прекращении боевых действий или если США не решат начать войну с Россией&quot;, — предупредил директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб.По его словам, российские силы значительно превосходят ВСУ по численности, а сама Россия производит больше вооружения, чем Украина и ее спонсоры, вместе взятые.Выборы президента США проходят 5 ноября в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Раннее голосование в США уже началось, и многие избиратели предпочли проголосовать по почте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html
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украина, сша, россия, джо байден, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, политика, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, Политика, В мире
СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США

RS: Украину ждет полный крах вне зависимости от итога выборов президента США

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вне зависимости от исхода американских выборов Украине грозит полный крах, пишет Responsible Statecraft.
«

"Кто бы ни победил, следующий американский президент столкнется на Украине с суровой реальностью, которая потребует смены нынешней политики Байдена. <…> В результате Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах, если не удастся достичь дипломатического соглашения о прекращении боевых действий или если США не решат начать войну с Россией", — предупредил директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб.

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По его словам, российские силы значительно превосходят ВСУ по численности, а сама Россия производит больше вооружения, чем Украина и ее спонсоры, вместе взятые.
Выборы президента США проходят 5 ноября в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.
Раннее голосование в США уже началось, и многие избиратели предпочли проголосовать по почте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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УкраинаСШАРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024ПолитикаВ мире
 
 
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