https://ria.ru/20241105/rs-1981948874.html

СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США

СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ сообщили Украине плохие новости об итоге выборов в США

Вне зависимости от исхода американских выборов Украине грозит полный крах, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:55

2024-11-05T14:55

2024-11-05T20:35

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вне зависимости от исхода американских выборов Украине грозит полный крах, пишет Responsible Statecraft."Кто бы ни победил, следующий американский президент столкнется на Украине с суровой реальностью, которая потребует смены нынешней политики Байдена. <…> В результате Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах, если не удастся достичь дипломатического соглашения о прекращении боевых действий или если США не решат начать войну с Россией", — предупредил директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб.По его словам, российские силы значительно превосходят ВСУ по численности, а сама Россия производит больше вооружения, чем Украина и ее спонсоры, вместе взятые.Выборы президента США проходят 5 ноября в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Раннее голосование в США уже началось, и многие избиратели предпочли проголосовать по почте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html

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украина, сша, россия, джо байден, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, политика, в мире