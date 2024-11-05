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Россия не была инициатором ухудшения отношений с Сеулом, заявила Захарова
Россия не была инициатором ухудшения отношений с Сеулом, заявила Захарова - РИА Новости, 05.11.2024
Россия не была инициатором ухудшения отношений с Сеулом, заявила Захарова
Москва не выступала инициатором ухудшения отношений с Сеулом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:50
2024-11-05T18:50
2024-11-05T18:50
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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. Москва не выступала инициатором ухудшения отношений с Сеулом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы с Южной Кореей отношения не портили. Мы в отношении Южной Кореи санкций изначально инициативно не разрабатывали и не принимали, но при этом мы видим, что, к сожалению, Южная Корея идет в фарватере США. Возможно, под давлением", - сказала она журналистам на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". По ее словам, если Южная Корея хочет стабильности в своем регионе, тогда надо "не нарушать того баланса сил, который имеется в регионе, не втягивать регион в другое противостояние, которым заражены другие регионы мира, а нужно развивать добрососедские взаимоуважительные отношения на основе международного права", а также учитывать, что не только у США есть интересы в регионе, но и у других стран. Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Сеул не рассматривает возможность отправки своих войск на Украину на фоне заявлений об отправке военных КНДР в РФ. При этом он не стал отрицать проработку южнокорейскими военными и правительством отправки на Украину своей мониторинговой миссии. Однако главной задачей такой миссии, по его словам, будет "не участие в боевых действиях, а подготовка к будущему".
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южная корея, сеул, россия, мария захарова, в мире
Южная Корея, Сеул, Россия, Мария Захарова, В мире
Россия не была инициатором ухудшения отношений с Сеулом, заявила Захарова
Захарова: Россия не выступала инициатором ухудшения отношений с Сеулом