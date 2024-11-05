https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981936764.html

Суд вынес приговор экс-замдиректора дочки "Роскосмоса"

Суд вынес приговор экс-замдиректора дочки "Роскосмоса" - РИА Новости, 05.11.2024

Суд вынес приговор экс-замдиректора дочки "Роскосмоса"

Суд назначил экс-заместителю директора АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" Константину Егорову и директору ООО "ДайТехнолоджи" Павлу Авдееву... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:28

2024-11-05T14:28

2024-11-05T14:28

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд назначил экс-заместителю директора АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" Константину Егорову и директору ООО "ДайТехнолоджи" Павлу Авдееву 3 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о мошенничестве и легализации денег, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. "Авдееву П.Л. по совокупности преступлений суд окончательно назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 года 6 месяцев", - сказали в суде. Егоров получил три года колонии со штрафом в 1 миллион рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, на 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Также в инстанции добавили, что судом удовлетворен гражданский иск АО "НИИ ТП". Его сумма не уточняется. НИИ ТП входит в холдинг "Роскосмоса" "Российские космические системы". Как писал "Коммерсант", в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с "ДайТехнолоджи" на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО "Российские космические системы". Предприниматели организовали поставки из США, однако из-за того, что пришлось действовать в обход санкций, исполнение договора затянулось, но, по их утверждению, было в итоге выполнено. Однако следователи МВД сочли, что за стоившие около 40 миллионов рублей детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 миллионов.

https://ria.ru/20241101/arest-1981438071.html

https://ria.ru/20241028/sk-1980442168.html

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происшествия, россия, москва, сша, российские космические системы , роскосмос