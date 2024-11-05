https://ria.ru/20241105/rogov-1981859963.html
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.11.2024
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов
Российские войска отбили две контратаки ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:27
2024-11-05T03:27
2024-11-05T03:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Российские войска отбили две контратаки ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска сорвали две вражеских контратаки севернее Работино на ореховском направлении, обернув противника в бегство", - заявил РИА Новости Рогов. По его словам, ВСУ пошли в атаку большими группами при поддержке артиллерии и ударных дронов, чего давно на этом участке фронта не было. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
https://ria.ru/20241019/tankisty-1978856982.html
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов
Рогов сообщил, что ВС России отбили две контратаки ВСУ севернее Работино