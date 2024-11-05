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РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов" во Вьетнаме - РИА Новости, 05.11.2024
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12:50 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/rets-1981911727.html
РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов" во Вьетнаме
РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов" во Вьетнаме - РИА Новости, 05.11.2024
РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов" во Вьетнаме
Акцию "Российские товары - для чемпионов" в рамках ночного забега "District 1 Midnight Run" провел в октябре в Хошимине Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:50
2024-11-05T12:50
экономика
вьетнам
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Акцию "Российские товары - для чемпионов" в рамках ночного забега "District 1 Midnight Run" провел в октябре в Хошимине Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр,"Событие собрало более 6 тысяч участников, среди которых были и профессиональные спортсмены, и любители активного образа жизни", - говорится в сообщении.На площадке "District 1 Midnight Run" работала ярмарка ShopeeFood, организованная одноименным подразделением одного из самых популярных во Вьетнаме маркетплейсов Shopee.vn.На ночной ярмарке в Хошимине посетители могли продегустировать и приобрести продукты от более чем сотни производителей. Одним из участников мероприятия стал демонстрационно-дегустационный павильон во Вьетнаме, где при поддержке РЭЦ свою продукцию смогли продемонстрировать компании-резиденты павильона - "Мираторг", "Черкизово", "Мамруко" и "Балтика".Гости ярмарки с интересом пробовали продукты питания и напитки отечественного производства. Жители Вьетнама, которые не смогли посетить ярмарку, получили возможность приобрести заинтересовавшую их продукцию в национальном магазине Made in Russia на маркетплейсе TikTok Shop.Напомним, акцию по продвижению отечественной продукции "Российские товары - для чемпионов" РЭЦ запустил в сентябре 2023 года на Международной регате по академической гребле в рамках Восточного экономического форума. В проекте приняли участие титулованные российские спортсмены по академической гребле, керлингу, фигурному катанию, баскетболу и хоккею, а также зарубежные блогеры.Больше о демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ за рубежом можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20241105/konferentsiya-1981909922.html
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экономика, вьетнам, хошимин, россия, мираторг
Экономика, Вьетнам, Хошимин, Россия, Мираторг

РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов" во Вьетнаме

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов" во Вьетнаме
РЭЦ провел акцию Российские товары - для чемпионов во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Акцию "Российские товары - для чемпионов" в рамках ночного забега "District 1 Midnight Run" провел в октябре в Хошимине Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр,
"Событие собрало более 6 тысяч участников, среди которых были и профессиональные спортсмены, и любители активного образа жизни", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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На площадке "District 1 Midnight Run" работала ярмарка ShopeeFood, организованная одноименным подразделением одного из самых популярных во Вьетнаме маркетплейсов Shopee.vn.
На ночной ярмарке в Хошимине посетители могли продегустировать и приобрести продукты от более чем сотни производителей. Одним из участников мероприятия стал демонстрационно-дегустационный павильон во Вьетнаме, где при поддержке РЭЦ свою продукцию смогли продемонстрировать компании-резиденты павильона - "Мираторг", "Черкизово", "Мамруко" и "Балтика".
Гости ярмарки с интересом пробовали продукты питания и напитки отечественного производства. Жители Вьетнама, которые не смогли посетить ярмарку, получили возможность приобрести заинтересовавшую их продукцию в национальном магазине Made in Russia на маркетплейсе TikTok Shop.
Напомним, акцию по продвижению отечественной продукции "Российские товары - для чемпионов" РЭЦ запустил в сентябре 2023 года на Международной регате по академической гребле в рамках Восточного экономического форума. В проекте приняли участие титулованные российские спортсмены по академической гребле, керлингу, фигурному катанию, баскетболу и хоккею, а также зарубежные блогеры.
Больше о демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ за рубежом можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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ЭкономикаВьетнамХошиминРоссияМираторг
 
 
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