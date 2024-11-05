https://ria.ru/20241105/razvedka-1981865922.html
Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня
Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня - РИА Новости, 05.11.2024
Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня
Важнейшей задачей российской военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, заявил в интервью РИА Новости ветеран... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:04
2024-11-05T07:04
2024-11-05T07:04
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Важнейшей задачей российской военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования. "Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ, планов и намерений по возможному использованию объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией целей СВО", - сказал Винокуров.
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россия, сша, владимир винокур, нато, вооруженные силы украины, главное разведывательное управление рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Винокур, НАТО, Вооруженные силы Украины, Главное разведывательное управление РФ
Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня
Ветеран ГРУ Винокуров: разведка вскрывает реакцию США и НАТО на разгром ВСУ