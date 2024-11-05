https://ria.ru/20241105/razvedka-1981865922.html

Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня

Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня - РИА Новости, 05.11.2024

Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня

Важнейшей задачей российской военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, заявил в интервью РИА Новости ветеран... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:04

2024-11-05T07:04

2024-11-05T07:04

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир винокур

нато

вооруженные силы украины

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Важнейшей задачей российской военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции США и НАТО на разгром ВСУ, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования. "Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ, планов и намерений по возможному использованию объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией целей СВО", - сказал Винокуров.

https://ria.ru/20241105/razvedka-1981859510.html

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россия, сша, владимир винокур, нато, вооруженные силы украины, главное разведывательное управление рф