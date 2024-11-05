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Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки - РИА Новости, 05.11.2024
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03:05 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/razvedka-1981859510.html
Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки
Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки - РИА Новости, 05.11.2024
Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки
Приоритетом работы российской военной разведки сегодня стали, как и в годы Холодной войны, США и НАТО, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:05
2024-11-05T03:05
владимир винокур
главное разведывательное управление рф
нато
сша
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Приоритетом работы российской военной разведки сегодня стали, как и в годы Холодной войны, США и НАТО, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования. "Если совсем недавно военно-разведывательная доктрина в качестве первоочередной задачи ГРУ ГШ ВС РФ предусматривала борьбу с международным терроризмом, то в настоящее время на первый план в его деятельности, как и в период Холодной войны, возвращается работа против главного противника – США и НАТО", - сказал Винокуров. В связи с этим, по его словам, чрезвычайно важной задачей становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах, в первую очередь в Арктическом, Балтийском, Черноморском и Индо-Тихоокеанском, где наблюдается особая активность США и их союзников.
https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html
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владимир винокур, главное разведывательное управление рф, нато, сша, россия
Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, НАТО, США, Россия
Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки

Ветеран ГРУ Винокуров назвал США и НАТО главными приоритетами работы разведки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Приоритетом работы российской военной разведки сегодня стали, как и в годы Холодной войны, США и НАТО, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования.
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"Если совсем недавно военно-разведывательная доктрина в качестве первоочередной задачи ГРУ ГШ ВС РФ предусматривала борьбу с международным терроризмом, то в настоящее время на первый план в его деятельности, как и в период Холодной войны, возвращается работа против главного противника – США и НАТО", - сказал Винокуров.
В связи с этим, по его словам, чрезвычайно важной задачей становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах, в первую очередь в Арктическом, Балтийском, Черноморском и Индо-Тихоокеанском, где наблюдается особая активность США и их союзников.
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