https://ria.ru/20241105/razvedka-1981859510.html

Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки

Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки - РИА Новости, 05.11.2024

Ветеран ГРУ перечислил главные приоритеты работы военной разведки

Приоритетом работы российской военной разведки сегодня стали, как и в годы Холодной войны, США и НАТО, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:05

2024-11-05T03:05

2024-11-05T03:05

владимир винокур

главное разведывательное управление рф

нато

сша

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Приоритетом работы российской военной разведки сегодня стали, как и в годы Холодной войны, США и НАТО, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования. "Если совсем недавно военно-разведывательная доктрина в качестве первоочередной задачи ГРУ ГШ ВС РФ предусматривала борьбу с международным терроризмом, то в настоящее время на первый план в его деятельности, как и в период Холодной войны, возвращается работа против главного противника – США и НАТО", - сказал Винокуров. В связи с этим, по его словам, чрезвычайно важной задачей становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах, в первую очередь в Арктическом, Балтийском, Черноморском и Индо-Тихоокеанском, где наблюдается особая активность США и их союзников.

https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html

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владимир винокур, главное разведывательное управление рф, нато, сша, россия