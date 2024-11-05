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Российские разведчики сбили мини-версию дрона "Баба-Яга" - РИА Новости, 05.11.2024
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Российские разведчики сбили мини-версию дрона "Баба-Яга"
Российские разведчики сбили мини-версию дрона "Баба-Яга" - РИА Новости, 05.11.2024
Российские разведчики сбили мини-версию дрона "Баба-Яга"
Разведчики 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" сбили мини-версию тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:07
2024-11-05T08:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" сбили мини-версию тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" на краснолиманском направлении, рассказал журналистам командир взвода БПЛА с позывным "Белый". Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они имеют большой размер, шумные пропеллеры и небольшую скорость. "Это считается как мини-"Баба-Яга". Эта птичка была "посажена" со стрелкового оружия, выставляются у нас специальные расчеты, объявляется "охота" на вражеские такие дроны. Она выступала как разведчик, также может носить боевую часть", - рассказал "Белый", демонстрируя дрон. Он добавил, что дрон будет перепрошит и использован в боевых задачах 25-й армии группировки войск "Запад". "Белый" подчеркнул, что на счету подразделения есть несколько сбитых тяжелых дронов этого семейства. Для их ликвидации используются расчеты дронов-камикадзе. Он также показал учебный класс, где готовят новых операторов дронов и совершенствуют свои навыки действующие пилоты. Обучение ведется на компьютерном симуляторе. "Курс идет три недели – это начальная подготовка. После этого курсант допускается к реальным дронам и начинает выполнять боевые задачи. Подготовка не останавливается ни на секунду", - отметил "Белый". Кроме того, в взводе есть мастерские по модернизации своих и изучению дронов ВСУ, где ведется их технический анализ. Специалисты совершенствуют собственные дроны против подавления средствами РЭБ. Также разведчики продемонстрировали мастерскую по изготовлению боеприпасов для БПЛА, где каждый боеприпас создается под определенную задачу – поражение пехоты, техники, блиндажей. Там производятся в том числе зажигательные и термобарические боеприпасы. Еще одним средством, которое применяют разведчики, стал комплекс для разведки наземных целей на ближней дистанции. "Засекаем различные цели, выдвигаясь на передовую. С 10 километров – танк, с 8 километров - обычную технику... до 6 километров - пехоту", - сообщил журналистам оператор комплекса с позывным "Тагир". Его сослуживец рассказал, как им недавно удалось обнаружить танк ВСУ и передать координаты. Украинский танк впоследствии был подбит ударами артиллерии, а окончательно его "добил" расчет FPV-дронов. Пятого ноября - День военного разведчика, профессиональный праздник в Вооруженных силах Российской Федерации.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Российские разведчики сбили мини-версию дрона "Баба-Яга"

Разведчики группировки "Запад" сбили мини-версию тяжелого дрона "Баба Яга"

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" сбили мини-версию тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" на краснолиманском направлении, рассказал журналистам командир взвода БПЛА с позывным "Белый".
Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они имеют большой размер, шумные пропеллеры и небольшую скорость.
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"Это считается как мини-"Баба-Яга". Эта птичка была "посажена" со стрелкового оружия, выставляются у нас специальные расчеты, объявляется "охота" на вражеские такие дроны. Она выступала как разведчик, также может носить боевую часть", - рассказал "Белый", демонстрируя дрон.
Он добавил, что дрон будет перепрошит и использован в боевых задачах 25-й армии группировки войск "Запад".
"Белый" подчеркнул, что на счету подразделения есть несколько сбитых тяжелых дронов этого семейства. Для их ликвидации используются расчеты дронов-камикадзе.
Он также показал учебный класс, где готовят новых операторов дронов и совершенствуют свои навыки действующие пилоты. Обучение ведется на компьютерном симуляторе. "Курс идет три недели – это начальная подготовка. После этого курсант допускается к реальным дронам и начинает выполнять боевые задачи. Подготовка не останавливается ни на секунду", - отметил "Белый".
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Кроме того, в взводе есть мастерские по модернизации своих и изучению дронов ВСУ, где ведется их технический анализ. Специалисты совершенствуют собственные дроны против подавления средствами РЭБ.
Также разведчики продемонстрировали мастерскую по изготовлению боеприпасов для БПЛА, где каждый боеприпас создается под определенную задачу – поражение пехоты, техники, блиндажей. Там производятся в том числе зажигательные и термобарические боеприпасы.
Еще одним средством, которое применяют разведчики, стал комплекс для разведки наземных целей на ближней дистанции.
"Засекаем различные цели, выдвигаясь на передовую. С 10 километров – танк, с 8 километров - обычную технику... до 6 километров - пехоту", - сообщил журналистам оператор комплекса с позывным "Тагир". Его сослуживец рассказал, как им недавно удалось обнаружить танк ВСУ и передать координаты. Украинский танк впоследствии был подбит ударами артиллерии, а окончательно его "добил" расчет FPV-дронов.
Пятого ноября - День военного разведчика, профессиональный праздник в Вооруженных силах Российской Федерации.
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