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Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 05.11.2024 (обновлено: 20:00 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1982020003.html
Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО
Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк за воспитание сына, который... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:33
2024-11-05T20:00
специальная военная операция на украине
россия
еврейская автономная область
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк за воспитание сына, который героически погиб в зоне СВО. Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область. "Хочу вас поблагодарить за воспитание настоящего воина российского, потому что Андрей ушел из жизни, выполняя не просто свой воинский долг, он прикрыл своей машиной, фактически собой, своих боевых товарищей, спасая их жизни", - сказал Путин. Также президент поблагодарил Костюк за ее работу в Фонде "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html
россия
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россия, еврейская автономная область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин
Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО

Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, героически погибшего в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк за воспитание сына, который героически погиб в зоне СВО.
Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область.
"Хочу вас поблагодарить за воспитание настоящего воина российского, потому что Андрей ушел из жизни, выполняя не просто свой воинский долг, он прикрыл своей машиной, фактически собой, своих боевых товарищей, спасая их жизни", - сказал Путин.
Также президент поблагодарил Костюк за ее работу в Фонде "Защитники Отечества".
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕврейская автономная областьВладимир Путин
 
 
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