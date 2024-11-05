https://ria.ru/20241105/putin-1982020003.html

Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО

Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поблагодарил Костюк за воспитание сына, погибшего в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк за воспитание сына, который... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:33

2024-11-05T19:33

2024-11-05T20:00

специальная военная операция на украине

россия

еврейская автономная область

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк за воспитание сына, который героически погиб в зоне СВО. Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область. "Хочу вас поблагодарить за воспитание настоящего воина российского, потому что Андрей ушел из жизни, выполняя не просто свой воинский долг, он прикрыл своей машиной, фактически собой, своих боевых товарищей, спасая их жизни", - сказал Путин. Также президент поблагодарил Костюк за ее работу в Фонде "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html

россия

еврейская автономная область

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россия, еврейская автономная область, владимир путин