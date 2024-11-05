https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:27
2024-11-05T19:27
2024-11-05T19:44
политика
россия
еврейская автономная область
владимир путин
ростислав гольдштейн
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982021457_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_56e1fb2df146751d674c51e5f44f8832.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными специалистами. "Очень вас прошу опираться на местные кадры, плотнее работать с местными специалистами. Уверен, что у вас это получится. У вас большой хороший опыт", - сказал Путин. Путин вечером во вторник провел встречу с Гольдштейном и предложил ему возглавить Коми.
https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982016905.html
россия
еврейская автономная область
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982021457_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8e3fafb695310d0f4dca17a94f173faf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, еврейская автономная область, владимир путин, ростислав гольдштейн, республика коми
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Республика Коми
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми
Путин поручил Гольдштейну работать с местными кадрами на посту врио главы Коми