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Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми - РИА Новости, 05.11.2024
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19:27 05.11.2024 (обновлено: 19:44 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:27
2024-11-05T19:44
политика
россия
еврейская автономная область
владимир путин
ростислав гольдштейн
республика коми
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными специалистами. "Очень вас прошу опираться на местные кадры, плотнее работать с местными специалистами. Уверен, что у вас это получится. У вас большой хороший опыт", - сказал Путин. Путин вечером во вторник провел встречу с Гольдштейном и предложил ему возглавить Коми.
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россия
еврейская автономная область
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политика, россия, еврейская автономная область, владимир путин, ростислав гольдштейн, республика коми
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн, Республика Коми
Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми

Путин поручил Гольдштейну работать с местными кадрами на посту врио главы Коми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными специалистами.
"Очень вас прошу опираться на местные кадры, плотнее работать с местными специалистами. Уверен, что у вас это получится. У вас большой хороший опыт", - сказал Путин.
Путин вечером во вторник провел встречу с Гольдштейном и предложил ему возглавить Коми.
Путин предложил Марии Костюк пост губернатора Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область
Вчера, 19:19
 
ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьВладимир ПутинРостислав ГольдштейнРеспублика Коми
 
 
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