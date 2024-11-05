https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html

Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми

Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами в Коми

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:27

2024-11-05T19:27

2024-11-05T19:44

политика

россия

еврейская автономная область

владимир путин

ростислав гольдштейн

республика коми

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с назначением на пост главы Коми плотно работать с местными специалистами. "Очень вас прошу опираться на местные кадры, плотнее работать с местными специалистами. Уверен, что у вас это получится. У вас большой хороший опыт", - сказал Путин. Путин вечером во вторник провел встречу с Гольдштейном и предложил ему возглавить Коми.

https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982016905.html

россия

еврейская автономная область

республика коми

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политика, россия, еврейская автономная область, владимир путин, ростислав гольдштейн, республика коми