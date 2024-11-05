Русские писатели хотели сделать Россию лучше, заявил Путин
Путин: русские писатели не думали о заработке на критике своего Отечества
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русские писатели не думали о том, чтобы заработать на критике своего Отечества, они хотели сделать родину лучше, бороться за нее, в том числе с оружием в руках, за это их и уважают, заявил президент России Владимир Путин.
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
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"Почему мы уважаем их и любим? Потому что эти люди не думали о том, чтобы заработать что-то и где-то на критике своего Отечества, критически оценивали всё, что происходит в своей стране для того, чтобы сделать родину лучше, но и в то же время были готовы бороться за нее, если потребуется и с оружием в руках так, как это делал Михаил Юрьевич Лермонтов", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что в истории России было очень много талантливых и гениальных литераторов, но в то же время они были "колкими" и "ершистыми".
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