https://ria.ru/20241105/putin-1982006560.html

Русские писатели хотели сделать Россию лучше, заявил Путин

Русские писатели хотели сделать Россию лучше, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Русские писатели хотели сделать Россию лучше, заявил Путин

Русские писатели не думали о том, чтобы заработать на критике своего Отечества, они хотели сделать родину лучше, бороться за нее, в том числе с оружием в руках, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:18

2024-11-05T18:18

2024-11-05T18:18

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русские писатели не думали о том, чтобы заработать на критике своего Отечества, они хотели сделать родину лучше, бороться за нее, в том числе с оружием в руках, за это их и уважают, заявил президент России Владимир Путин. Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. "Почему мы уважаем их и любим? Потому что эти люди не думали о том, чтобы заработать что-то и где-то на критике своего Отечества, критически оценивали всё, что происходит в своей стране для того, чтобы сделать родину лучше, но и в то же время были готовы бороться за нее, если потребуется и с оружием в руках так, как это делал Михаил Юрьевич Лермонтов", - сказал Путин. Глава государства отметил, что в истории России было очень много талантливых и гениальных литераторов, но в то же время они были "колкими" и "ершистыми".

https://ria.ru/20241104/rossiya-1981728778.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин