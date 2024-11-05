Путин пообещал сделать все для развития поддержки русского языка
Путин пообещал сделать все в направлении развития поддержки русского языка
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что будет сделано все в направлении развития поддержки русского языка.
Глава государства во вторник провел заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента РФ Елена Ямпольская.
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"Хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу, за ваши предложения. Мы все это соответствующим образом оформим и сделаем все, что от нас зависит, чтобы двигаться в направлении реализации всего, что сегодня было собрано", - сказал президент.