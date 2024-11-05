https://ria.ru/20241105/putin-1982002716.html

Путин пообещал сделать все для развития поддержки русского языка

Путин пообещал сделать все для развития поддержки русского языка - РИА Новости, 05.11.2024

Путин пообещал сделать все для развития поддержки русского языка

Президент России Владимир Путин пообещал, что будет сделано все в направлении развития поддержки русского языка. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:04

2024-11-05T18:04

2024-11-05T18:04

россия

владимир путин

елена ямпольская

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что будет сделано все в направлении развития поддержки русского языка. Глава государства во вторник провел заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента РФ Елена Ямпольская. "Хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу, за ваши предложения. Мы все это соответствующим образом оформим и сделаем все, что от нас зависит, чтобы двигаться в направлении реализации всего, что сегодня было собрано", - сказал президент.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, елена ямпольская