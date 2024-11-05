https://ria.ru/20241105/putin-1982001321.html

Путин вспомнил строки Маяковского, говоря о гордости за страну

Путин вспомнил строки Маяковского, говоря о гордости за страну - РИА Новости, 05.11.2024

Путин вспомнил строки Маяковского, говоря о гордости за страну

Нужно, чтобы все россияне гордились тем, что они граждане Российской Федерации, сказал президент России Владимир Путин, приводя строки из "Стихов о советском... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:57

2024-11-05T17:57

2024-11-05T17:57

россия

владимир путин

владимир маяковский

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нужно, чтобы все россияне гордились тем, что они граждане Российской Федерации, сказал президент России Владимир Путин, приводя строки из "Стихов о советском паспорте" поэта Владимира Маяковского. Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. "Если вы уж вспомнили про Маяковского, то, наверное, можно вспомнить и другое. "Смотрите и завидуйте, я - гражданин Советского союза", - когда-то он написал. Вот нужно, чтобы все мы гордились тем, что мы - граждане РФ. И эта гордость за страну, за ее достижения, безусловно, будет передаваться и дальше", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, владимир маяковский