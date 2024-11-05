Путин вспомнил строки Маяковского, говоря о гордости за страну
Путин: нужно, чтобы мы все гордились тем, что мы граждане Российской Федерации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нужно, чтобы все россияне гордились тем, что они граждане Российской Федерации, сказал президент России Владимир Путин, приводя строки из "Стихов о советском паспорте" поэта Владимира Маяковского.
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
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"Если вы уж вспомнили про Маяковского, то, наверное, можно вспомнить и другое. "Смотрите и завидуйте, я - гражданин Советского союза", - когда-то он написал. Вот нужно, чтобы все мы гордились тем, что мы - граждане РФ. И эта гордость за страну, за ее достижения, безусловно, будет передаваться и дальше", - сказал Путин.