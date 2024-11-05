https://ria.ru/20241105/putin-1981998172.html
Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России
Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:41
2024-11-05T17:41
2024-11-05T17:52
россия
владимир путин
сергей безруков
сергей есенин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России."Ну а предложение по поводу Года Есенина, это очень хорошее предложение. Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ, отвечая на предложение актера Сергея Безрукова провести Год Есенина в России.
https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html
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россия, владимир путин, сергей безруков, сергей есенин, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Безруков, Сергей Есенин, Общество
Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России
Путин назвал идею проведения Года Есенина в России хорошим решением