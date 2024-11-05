https://ria.ru/20241105/putin-1981998172.html

Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России

Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:41

2024-11-05T17:41

2024-11-05T17:52

россия

владимир путин

сергей безруков

сергей есенин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России."Ну а предложение по поводу Года Есенина, это очень хорошее предложение. Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ, отвечая на предложение актера Сергея Безрукова провести Год Есенина в России.

https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html

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россия, владимир путин, сергей безруков, сергей есенин, общество