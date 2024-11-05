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Путин пошутил о русском мате - РИА Новости, 05.11.2024
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17:37 05.11.2024 (обновлено: 19:09 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html
Путин пошутил о русском мате
Путин пошутил о русском мате - РИА Новости, 05.11.2024
Путин пошутил о русском мате
Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:37
2024-11-05T19:09
россия
владимир путин
елена ямпольская
екатерина гусева
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха". Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская. В ходе заседания член совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с нецензурной лексикой. "Я хочу поднять острый морально-нравственный вопрос — чистота речи и борьба со сквернословием. &lt;...&gt; Мат — это сквернословие, а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное. Мат — это и есть антимолитва", — заявила она. Президент напомнил, что мат является частью русского языка. "Вы сказали, что мат — это антимолитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный", — сказал глава государства в ходе заседания. При этом Путин отметил, что для борьбы с нецензурной лексикой необходимо повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям. "Нужно показать, что для того, чтобы выразить свою точку зрения, защитить ее, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию, существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20241105/putin-1981994592.html
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россия, владимир путин, елена ямпольская, екатерина гусева
Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Екатерина Гусева
Путин пошутил о русском мате

Путин пошутил о русском мате: это и правда грех, но кто без греха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха".
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Уфе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин призвал повышать общую культуру человека
Вчера, 17:30
В ходе заседания член совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с нецензурной лексикой. "Я хочу поднять острый морально-нравственный вопрос — чистота речи и борьба со сквернословием. <...> Мат — это сквернословие, а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное. Мат — это и есть антимолитва", — заявила она.
Президент напомнил, что мат является частью русского языка. "Вы сказали, что мат — это антимолитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный", — сказал глава государства в ходе заседания.
При этом Путин отметил, что для борьбы с нецензурной лексикой необходимо повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям.
"Нужно показать, что для того, чтобы выразить свою точку зрения, защитить ее, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию, существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика", — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Интерес к языку растет по мере роста авторитета страны, заявил Путин
Вчера, 17:32
 
РоссияВладимир ПутинЕлена ЯмпольскаяЕкатерина Гусева
 
 
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