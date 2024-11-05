https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html

Путин пошутил о русском мате

Путин пошутил о русском мате - РИА Новости, 05.11.2024

Путин пошутил о русском мате

Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:37

2024-11-05T17:37

2024-11-05T19:09

россия

владимир путин

елена ямпольская

екатерина гусева

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха". Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская. В ходе заседания член совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с нецензурной лексикой. "Я хочу поднять острый морально-нравственный вопрос — чистота речи и борьба со сквернословием. <...> Мат — это сквернословие, а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное. Мат — это и есть антимолитва", — заявила она. Президент напомнил, что мат является частью русского языка. "Вы сказали, что мат — это антимолитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный", — сказал глава государства в ходе заседания. При этом Путин отметил, что для борьбы с нецензурной лексикой необходимо повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям. "Нужно показать, что для того, чтобы выразить свою точку зрения, защитить ее, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию, существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20241105/putin-1981994592.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, елена ямпольская, екатерина гусева