https://ria.ru/20241105/putin-1981995344.html

Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР

Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР - РИА Новости, 05.11.2024

Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР

Президент России Владимир Путин критически высказался о политике "коренизации" на территориях, где сейчас расположены новые регионы России, она проводилась... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:32

2024-11-05T17:32

2024-11-05T17:34

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин критически высказался о политике "коренизации" на территориях, где сейчас расположены новые регионы России, она проводилась властями СССР агрессивно и настойчиво, людей насильно заставляли изучать украинский язык. "После образования Советского союза коммунистическая партия начала проводить политику, так называемой "коренизации", когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно заставляли изучать украинский язык, людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком - русский язык... Эта политика "коренизации" проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Он добавил, что сейчас, когда большое внимание уделено русскому языку, не надо повторять ошибок прошлого и уточнил, что политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Коренизация - политическая и культурная кампания советской власти в национальном вопросе в 1920-е и в начале 1930-х годов, а также в течение короткого периода марта-июня 1953 года, призванная сгладить противоречия между центральной властью и коренным населением национальных республик СССР. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ссср, украина, владимир путин, верховная рада украины