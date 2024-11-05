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Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР - РИА Новости, 05.11.2024
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17:32 05.11.2024 (обновлено: 17:34 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981995344.html
Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР
Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР - РИА Новости, 05.11.2024
Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР
Президент России Владимир Путин критически высказался о политике "коренизации" на территориях, где сейчас расположены новые регионы России, она проводилась... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:32
2024-11-05T17:34
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин критически высказался о политике "коренизации" на территориях, где сейчас расположены новые регионы России, она проводилась властями СССР агрессивно и настойчиво, людей насильно заставляли изучать украинский язык. "После образования Советского союза коммунистическая партия начала проводить политику, так называемой "коренизации", когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно заставляли изучать украинский язык, людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком - русский язык... Эта политика "коренизации" проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Он добавил, что сейчас, когда большое внимание уделено русскому языку, не надо повторять ошибок прошлого и уточнил, что политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Коренизация - политическая и культурная кампания советской власти в национальном вопросе в 1920-е и в начале 1930-х годов, а также в течение короткого периода марта-июня 1953 года, призванная сгладить противоречия между центральной властью и коренным населением национальных республик СССР. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
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в мире, россия, ссср, украина, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, СССР, Украина, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Путин критически высказался о политике "коренизации" в СССР

Путин: власти СССР насильно заставляли людей изучать украинский язык

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин критически высказался о политике "коренизации" на территориях, где сейчас расположены новые регионы России, она проводилась властями СССР агрессивно и настойчиво, людей насильно заставляли изучать украинский язык.
"После образования Советского союза коммунистическая партия начала проводить политику, так называемой "коренизации", когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно заставляли изучать украинский язык, людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком - русский язык... Эта политика "коренизации" проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
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Он добавил, что сейчас, когда большое внимание уделено русскому языку, не надо повторять ошибок прошлого и уточнил, что политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни.
Коренизация - политическая и культурная кампания советской власти в национальном вопросе в 1920-е и в начале 1930-х годов, а также в течение короткого периода марта-июня 1953 года, призванная сгладить противоречия между центральной властью и коренным населением национальных республик СССР.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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