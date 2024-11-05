https://ria.ru/20241105/putin-1981995203.html
Интерес к языку растет по мере роста авторитета страны, заявил Путин
Интерес к языку растет по мере роста авторитета страны, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Интерес к языку растет по мере роста авторитета страны, заявил Путин
Интерес к определенному языку увеличивается по мере роста авторитета конкретной страны, Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, соответственно, растет... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:32
2024-11-05T17:32
2024-11-05T17:39
россия
владимир путин
елена ямпольская
русский язык в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интерес к определенному языку увеличивается по мере роста авторитета конкретной страны, Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, соответственно, растет интерес к русскому языку, заявил президент России Владимир Путин.Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская."Если мы говорим об экономике, то интерес к определенным валютам в мире зависит от величины экономики страны-эмитента. Ей можно пользоваться, имея в виду расширяющиеся связи экономики с этим государством. То же самое и интерес к языку определенной страны: он растет по мере роста авторитета той или иной страны, ее роли и значения в мировых делах. Россия в настоящее время укрепляет свои позиции. Это совершенно очевидно. Конечно, растет и интерес к русскому языку", - сказал глава государства.
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россия, владимир путин, елена ямпольская, русский язык в мире, в мире
Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Русский язык в мире, В мире
Интерес к языку растет по мере роста авторитета страны, заявил Путин
Путин: интерес к русскому языку растет по мере роста авторитета России