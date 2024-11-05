https://ria.ru/20241105/putin-1981994592.html
Путин призвал повышать общую культуру человека
Путин призвал повышать общую культуру человека - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал повышать общую культуру человека
Мат, к сожалению, тоже является частью русского языка, но есть общая культура человека, ее надо повышать, работая по многим направлениям, заявил президент... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:30
2024-11-05T17:30
2024-11-05T17:30
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мат, к сожалению, тоже является частью русского языка, но есть общая культура человека, ее надо повышать, работая по многим направлениям, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ. "Так называемая ненормативная лексика, мат – это, к сожалению, тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться ... Есть определённые какие-то вещи, связанные с общей культурой человека, и в речи, в языке она проявляется тоже очень ярким образом ... Значит, это, к сожалению, действительно такой грех распространённый, и, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи", - сказал Путин. Глава государства отметил, что это очень тонкая сфера, и для того, чтобы повлиять на нее, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру и показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика. "Вот это, конечно, правильно. Думаю, что, безусловно, мы должны в этом направлении вместе поработать", - добавил он.
https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал повышать общую культуру человека
Путин: мат — часть русского языка, но надо повышать общую культуру человека
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мат, к сожалению, тоже является частью русского языка, но есть общая культура человека, ее надо повышать, работая по многим направлениям, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.
«
"Так называемая ненормативная лексика, мат – это, к сожалению, тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться ... Есть определённые какие-то вещи, связанные с общей культурой человека, и в речи, в языке она проявляется тоже очень ярким образом ... Значит, это, к сожалению, действительно такой грех распространённый, и, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что это очень тонкая сфера, и для того, чтобы повлиять на нее, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру и показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика.
"Вот это, конечно, правильно. Думаю, что, безусловно, мы должны в этом направлении вместе поработать", - добавил он.