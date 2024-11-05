https://ria.ru/20241105/putin-1981994592.html

Путин призвал повышать общую культуру человека

Путин призвал повышать общую культуру человека - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал повышать общую культуру человека

Мат, к сожалению, тоже является частью русского языка, но есть общая культура человека, ее надо повышать, работая по многим направлениям, заявил президент... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:30

2024-11-05T17:30

2024-11-05T17:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мат, к сожалению, тоже является частью русского языка, но есть общая культура человека, ее надо повышать, работая по многим направлениям, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ. "Так называемая ненормативная лексика, мат – это, к сожалению, тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться ... Есть определённые какие-то вещи, связанные с общей культурой человека, и в речи, в языке она проявляется тоже очень ярким образом ... Значит, это, к сожалению, действительно такой грех распространённый, и, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи", - сказал Путин. Глава государства отметил, что это очень тонкая сфера, и для того, чтобы повлиять на нее, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру и показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика. "Вот это, конечно, правильно. Думаю, что, безусловно, мы должны в этом направлении вместе поработать", - добавил он.

https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество