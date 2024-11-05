https://ria.ru/20241105/putin-1981992913.html

Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин

Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин

Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своих ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:23

2024-11-05T17:23

2024-11-05T17:28

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своих ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы проводим такое совещание, потому что мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html

россия

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россия, владимир путин