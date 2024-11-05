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Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
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17:23 05.11.2024 (обновлено: 17:28 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981992913.html
Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин
Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин
Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своих ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:23
2024-11-05T17:28
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своих ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы проводим такое совещание, потому что мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия борется за сохранение своих ценностей и языка, заявил Путин

Путин: Россия борется за сохранение своих ценностей и языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своих ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы проводим такое совещание, потому что мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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