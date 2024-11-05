https://ria.ru/20241105/putin-1981987530.html

Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин

Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин

Украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту, но нельзя заставлять говорить на нем тех, кто на нем не говорил, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:14

2024-11-05T17:14

2024-11-05T17:14

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту, но нельзя заставлять говорить на нем тех, кто на нем не говорил, заявил президент России Владимир Путин. "Украинский язык - это, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому языку. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура. Но эта политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский. Вот сейчас, когда больше внимания уделяются русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество