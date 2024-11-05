https://ria.ru/20241105/putin-1981987530.html
Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин
Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин
Украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту, но нельзя заставлять говорить на нем тех, кто на нем не говорил, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:14
2024-11-05T17:14
2024-11-05T17:14
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту, но нельзя заставлять говорить на нем тех, кто на нем не говорил, заявил президент России Владимир Путин. "Украинский язык - это, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому языку. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура. Но эта политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский. Вот сейчас, когда больше внимания уделяются русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Украинский язык красив, но заставлять говорить на нем нельзя, заявил Путин
Путин: нельзя заставлять говорить на украинском языке тех, кто на нем не говорил