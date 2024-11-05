https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html
Путин назвал книгу произведением искусства
Путин назвал книгу произведением искусства - РИА Новости, 05.11.2024
Путин назвал книгу произведением искусства
Президент РФ Владимир Путин назвал книгу произведением искусства, отметив в ней значимость каждой детали – от обложки до послесловия. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:10
2024-11-05T17:10
2024-11-05T17:10
россия
владимир путин
елена ямпольская
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал книгу произведением искусства, отметив в ней значимость каждой детали – от обложки до послесловия. Путин во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента Елена Ямпольская. "Книга - это, конечно, произведение искусства. Здесь всё важно, всё абсолютно. И обложка, и шрифт, и так называемые картинки, иллюстрации, они же образы создают. Это и предисловие, и послесловие, и исторические справки. Это просто, конечно, произведение искусства, ещё раз повторю, абсолютно" - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, елена ямпольская
Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская
Путин назвал книгу произведением искусства
Путин назвал книгу произведением искусства, отметив значимость каждой детали