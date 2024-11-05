https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html

Путин назвал книгу произведением искусства

Путин назвал книгу произведением искусства - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назвал книгу произведением искусства

Президент РФ Владимир Путин назвал книгу произведением искусства, отметив в ней значимость каждой детали – от обложки до послесловия. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:10

2024-11-05T17:10

2024-11-05T17:10

россия

владимир путин

елена ямпольская

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал книгу произведением искусства, отметив в ней значимость каждой детали – от обложки до послесловия. Путин во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента Елена Ямпольская. "Книга - это, конечно, произведение искусства. Здесь всё важно, всё абсолютно. И обложка, и шрифт, и так называемые картинки, иллюстрации, они же образы создают. Это и предисловие, и послесловие, и исторические справки. Это просто, конечно, произведение искусства, ещё раз повторю, абсолютно" - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20240822/yampolskaya-1967898136.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, елена ямпольская