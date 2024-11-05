https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html

Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении

Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении

Президент РФ Владимир Путин призвал при продвижении русского языка в Донбассе и Новороссии избегать опыта СССР, когда жителей насильно заставляли учить... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:51

2024-11-05T16:51

2024-11-05T17:10

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал при продвижении русского языка в Донбассе и Новороссии избегать опыта СССР, когда жителей насильно заставляли учить украинский язык."Политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво. Просто реально заставляли людей учить украинский язык, людей, которые считали своим родным языком русский. Вот сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого", - отметил Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Президент напомнил, что после образования СССР коммунистическая партия проводила политику коренизации, когда в Донецкой и Луганской конгломерации насильно заставляли изучать украинский язык.

https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html

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донбасс, ссср, в мире, россия, владимир путин