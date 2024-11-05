https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html
Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении
Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении
Президент РФ Владимир Путин призвал при продвижении русского языка в Донбассе и Новороссии избегать опыта СССР, когда жителей насильно заставляли учить... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:51
2024-11-05T16:51
2024-11-05T17:10
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал при продвижении русского языка в Донбассе и Новороссии избегать опыта СССР, когда жителей насильно заставляли учить украинский язык."Политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво. Просто реально заставляли людей учить украинский язык, людей, которые считали своим родным языком русский. Вот сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого", - отметил Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Президент напомнил, что после образования СССР коммунистическая партия проводила политику коренизации, когда в Донецкой и Луганской конгломерации насильно заставляли изучать украинский язык.
https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html
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донбасс, ссср, в мире, россия, владимир путин
Донбасс, СССР, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении
Путин призвал избегать опыта СССР, когда русский язык навязывали
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал при продвижении русского языка в Донбассе и Новороссии избегать опыта СССР, когда жителей насильно заставляли учить украинский язык.
"Политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво. Просто реально заставляли людей учить украинский язык, людей, которые считали своим родным языком русский. Вот сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, давайте не будем повторять ошибок прошлого", - отметил Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент напомнил, что после образования СССР коммунистическая партия проводила политику коренизации, когда в Донецкой и Луганской конгломерации насильно заставляли изучать украинский язык.