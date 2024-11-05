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Путин рассказал о значении Дня народного единства - РИА Новости, 05.11.2024
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16:28 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/putin-1981969565.html
Путин рассказал о значении Дня народного единства
Путин рассказал о значении Дня народного единства - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал о значении Дня народного единства
День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:28
2024-11-05T16:28
россия
владимир путин
день народного единства
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вчера наша страна отметила День народного единства. Этот праздник - не только дань памяти важному историческому событию и его героям. Он символизирует сплочённость нашего многонационального народа, его консолидацию вокруг общих ценностей", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Глава государства добавил, что одной из ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык.
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россия, владимир путин, день народного единства
Россия, Владимир Путин, День народного единства
Путин рассказал о значении Дня народного единства

Путин: День народного единства символизирует консолидацию вокруг общих ценностей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© POOL
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вчера наша страна отметила День народного единства. Этот праздник - не только дань памяти важному историческому событию и его героям. Он символизирует сплочённость нашего многонационального народа, его консолидацию вокруг общих ценностей", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Глава государства добавил, что одной из ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
День народного единства в России
4 ноября 2023, 00:40
 
РоссияВладимир ПутинДень народного единства
 
 
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