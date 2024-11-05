https://ria.ru/20241105/putin-1981969565.html
Путин рассказал о значении Дня народного единства
Путин рассказал о значении Дня народного единства - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал о значении Дня народного единства
День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:28
2024-11-05T16:28
2024-11-05T16:28
россия
владимир путин
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_145:0:2909:1555_1920x0_80_0_0_b24447dd97dd5588040e3c55b3946bf4.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вчера наша страна отметила День народного единства. Этот праздник - не только дань памяти важному историческому событию и его героям. Он символизирует сплочённость нашего многонационального народа, его консолидацию вокруг общих ценностей", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Глава государства добавил, что одной из ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_515:0:2606:1568_1920x0_80_0_0_ccf311ba17835b6f55cc414d58e591db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день народного единства
Россия, Владимир Путин, День народного единства
Путин рассказал о значении Дня народного единства
Путин: День народного единства символизирует консолидацию вокруг общих ценностей