https://ria.ru/20241105/putin-1981969565.html

Путин рассказал о значении Дня народного единства

Путин рассказал о значении Дня народного единства - РИА Новости, 05.11.2024

Путин рассказал о значении Дня народного единства

День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

россия

владимир путин

день народного единства

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. День народного единства символизирует сплочённость многонационального народа России, консолидацию вокруг общих ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вчера наша страна отметила День народного единства. Этот праздник - не только дань памяти важному историческому событию и его героям. Он символизирует сплочённость нашего многонационального народа, его консолидацию вокруг общих ценностей", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Глава государства добавил, что одной из ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, день народного единства