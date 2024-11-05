https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка

Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка

Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

2024-11-05T17:31

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка."Прошу администрацию президента и Совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы — поддержка русского языка и его продвижение в мире — и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению", — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства подчеркнул, что русский язык — одна из фундаментальных ценностей для страны, а поддержка его и других языков народов России — один из ключевых приоритетов властей.Президент также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку."Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение — правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое", — добавил Путин.При этом он поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за рубежом.Глава государства также затронул вопрос владения русским языком мигрантами, приезжающими в Россию.Путин указал, что для приезжающих в страну на заработки необходимы общие правила в части знания русского. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований.Отдельно президент подчеркнул необходимость создания единого федерального алгоритма работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.

https://ria.ru/20241011/yazyk-1977496371.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html

https://ria.ru/20241008/putin-1977010191.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия