https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:28
2024-11-05T16:28
2024-11-05T17:31
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка."Прошу администрацию президента и Совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы — поддержка русского языка и его продвижение в мире — и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению", — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства подчеркнул, что русский язык — одна из фундаментальных ценностей для страны, а поддержка его и других языков народов России — один из ключевых приоритетов властей.Президент также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку."Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение — правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое", — добавил Путин.При этом он поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за рубежом.Глава государства также затронул вопрос владения русским языком мигрантами, приезжающими в Россию.Путин указал, что для приезжающих в страну на заработки необходимы общие правила в части знания русского. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований.Отдельно президент подчеркнул необходимость создания единого федерального алгоритма работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.
https://ria.ru/20241011/yazyk-1977496371.html
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владимир путин, россия
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
Путин: продвижение русского языка в мире играет первостепенную роль для РФ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка.
«
"Прошу администрацию президента и Совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы — поддержка русского языка и его продвижение в мире — и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению", — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Глава государства подчеркнул, что русский язык — одна из фундаментальных ценностей для страны, а поддержка его и других языков народов России — один из ключевых приоритетов властей.
Президент также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку.
«
"Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение — правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое", — добавил Путин.
При этом он поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за рубежом.
Глава государства также затронул вопрос владения русским языком мигрантами, приезжающими в Россию.
Путин указал, что для приезжающих в страну на заработки необходимы общие правила в части знания русского. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований.
Отдельно президент подчеркнул необходимость создания единого федерального алгоритма работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.