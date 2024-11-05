Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 05.11.2024 (обновлено: 17:31 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:28
2024-11-05T17:31
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_145:0:2909:1555_1920x0_80_0_0_b24447dd97dd5588040e3c55b3946bf4.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка.&quot;Прошу администрацию президента и Совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы — поддержка русского языка и его продвижение в мире — и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению&quot;, — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства подчеркнул, что русский язык — одна из фундаментальных ценностей для страны, а поддержка его и других языков народов России — один из ключевых приоритетов властей.Президент также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку.&quot;Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение — правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое&quot;, — добавил Путин.При этом он поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за рубежом.Глава государства также затронул вопрос владения русским языком мигрантами, приезжающими в Россию.Путин указал, что для приезжающих в страну на заработки необходимы общие правила в части знания русского. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований.Отдельно президент подчеркнул необходимость создания единого федерального алгоритма работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.
https://ria.ru/20241011/yazyk-1977496371.html
https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html
https://ria.ru/20241008/putin-1977010191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_515:0:2606:1568_1920x0_80_0_0_ccf311ba17835b6f55cc414d58e591db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка

Путин: продвижение русского языка в мире играет первостепенную роль для РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка.
«

"Прошу администрацию президента и Совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы — поддержка русского языка и его продвижение в мире — и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению", — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка
11 октября, 00:16
Глава государства подчеркнул, что русский язык — одна из фундаментальных ценностей для страны, а поддержка его и других языков народов России — один из ключевых приоритетов властей.
Президент также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку.
«

"Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение — правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое", — добавил Путин.

При этом он поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за рубежом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении
Вчера, 16:51
Глава государства также затронул вопрос владения русским языком мигрантами, приезжающими в Россию.
Путин указал, что для приезжающих в страну на заработки необходимы общие правила в части знания русского. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований.
Отдельно президент подчеркнул необходимость создания единого федерального алгоритма работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Путин назвал инициативу создания организации по русскому языку в СНГ важной
8 октября, 16:24
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала