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Путин предложил создать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024
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16:26 05.11.2024 (обновлено: 17:56 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981968324.html
Путин предложил создать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов
Путин предложил создать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024
Путин предложил создать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов
Президент России Владимир Путин предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:26
2024-11-05T17:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его знают.Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России отметил, что для тех, кто приезжает в РФ работать необходимы общие правила в части знания русского языка. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований."В том числе (необходимо - ред.) выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующие предложения", - сказал президент России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил создать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов

Путин поручил определить необходимый мигрантам уровень владения русским языком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его знают.
Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России отметил, что для тех, кто приезжает в РФ работать необходимы общие правила в части знания русского языка. По его словам, нужно определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований.
"В том числе (необходимо - ред.) выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующие предложения", - сказал президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев
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