https://ria.ru/20241105/putin-1981968098.html
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов
Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:25
2024-11-05T16:25
2024-11-05T17:34
общество
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента Елена Ямпольская."Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявление сразу в несколько вузов, эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны", - сказал Путин в ходе заседания совета.
https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, елена ямпольская, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов
Путин: в вузах нужен единый стандарт тестирования по русскому для иностранцев