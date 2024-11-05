https://ria.ru/20241105/putin-1981968098.html

Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов

Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов

Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:25

2024-11-05T16:25

2024-11-05T17:34

общество

россия

владимир путин

елена ямпольская

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента Елена Ямпольская."Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявление сразу в несколько вузов, эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны", - сказал Путин в ходе заседания совета.

https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, елена ямпольская, социальный навигатор, сн_образование