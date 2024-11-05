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Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов - РИА Новости, 05.11.2024
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16:25 05.11.2024 (обновлено: 17:34 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981968098.html
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов
Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:25
2024-11-05T17:34
общество
россия
владимир путин
елена ямпольская
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента Елена Ямпольская."Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявление сразу в несколько вузов, эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны", - сказал Путин в ходе заседания совета.
https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html
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общество, россия, владимир путин, елена ямпольская, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал разработать стандарт тестирования иностранных абитуриентов

Путин: в вузах нужен единый стандарт тестирования по русскому для иностранцев

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является советник президента Елена Ямпольская.
«
"Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявление сразу в несколько вузов, эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны", - сказал Путин в ходе заседания совета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев
Вчера, 16:34
 
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