https://ria.ru/20241105/putin-1981966928.html

Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран

Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран - РИА Новости, 05.11.2024

Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран

Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:21

2024-11-05T16:21

2024-11-05T16:33

владимир путин

россия

европа

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику."Активно нужно работать и с гражданскими обществами, с литераторами, деятелями культуры, в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику. Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

россия

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владимир путин, россия, европа, в мире