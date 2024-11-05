https://ria.ru/20241105/putin-1981966928.html
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран - РИА Новости, 05.11.2024
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран
Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:21
2024-11-05T16:21
2024-11-05T16:33
владимир путин
россия
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику."Активно нужно работать и с гражданскими обществами, с литераторами, деятелями культуры, в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику. Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, европа, в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, В мире
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран
Путин выступил за сотрудничество с русистами из стран с антироссийской политикой