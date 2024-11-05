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Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран - РИА Новости, 05.11.2024
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16:21 05.11.2024 (обновлено: 16:33 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981966928.html
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран - РИА Новости, 05.11.2024
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран
Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:21
2024-11-05T16:33
владимир путин
россия
европа
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику."Активно нужно работать и с гражданскими обществами, с литераторами, деятелями культуры, в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику. Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
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владимир путин, россия, европа, в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, В мире
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран

Путин выступил за сотрудничество с русистами из стран с антироссийской политикой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за взаимодействие с литераторами и русистами из стран, где власти проводят антироссийскую политику.
"Активно нужно работать и с гражданскими обществами, с литераторами, деятелями культуры, в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику. Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
Вчера, 16:28
 
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