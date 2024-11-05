https://ria.ru/20241105/putin-1981965794.html

Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах

Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах

Кабинеты русской словесности должны оснащаться в приоритетном порядке в Донбассе и в Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:16

2024-11-05T16:16

2024-11-05T16:36

владимир путин

общество

донбасс

новороссия

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кабинеты русской словесности должны оснащаться в приоритетном порядке в Донбассе и в Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления в рамка совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил важность темы преподавания русского языка и литературы в Донбассе и в Новороссии, где активно строятся и модернизируются многие социально-значимые объекты, в том числе учебные заведения."Считаю, что кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым в приоритетном порядке. Обращаю на это внимание министерства просвещения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с благоустройством школ", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html

донбасс

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владимир путин, общество, донбасс, новороссия, россия