https://ria.ru/20241105/putin-1981965794.html
Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах
Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах
Кабинеты русской словесности должны оснащаться в приоритетном порядке в Донбассе и в Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:16
2024-11-05T16:16
2024-11-05T16:36
владимир путин
общество
донбасс
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кабинеты русской словесности должны оснащаться в приоритетном порядке в Донбассе и в Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления в рамка совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил важность темы преподавания русского языка и литературы в Донбассе и в Новороссии, где активно строятся и модернизируются многие социально-значимые объекты, в том числе учебные заведения."Считаю, что кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым в приоритетном порядке. Обращаю на это внимание министерства просвещения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с благоустройством школ", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html
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владимир путин, общество, донбасс, новороссия, россия
Владимир Путин, Общество, Донбасс, Новороссия, Россия
Путин призвал оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах
Путин призвал приоритетно оснащать кабинеты русской словесности в новых регионах
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кабинеты русской словесности должны оснащаться в приоритетном порядке в Донбассе и в Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе выступления в рамка совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил важность темы преподавания русского языка и литературы в Донбассе и в Новороссии, где активно строятся и модернизируются многие социально-значимые объекты, в том числе учебные заведения.
"Считаю, что кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым в приоритетном порядке. Обращаю на это внимание министерства просвещения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с благоустройством школ", - подчеркнул Путин.