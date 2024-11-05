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Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
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16:14 05.11.2024 (обновлено: 16:25 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981965517.html
Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, заявил Путин
Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, заявил Путин
Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, из этого нужно исходить при составлении программы обучения русскому языку, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:14
2024-11-05T16:25
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, из этого нужно исходить при составлении программы обучения русскому языку, заявил президент РФ Владимир Путин."При всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981965430.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, заявил Путин

Путин: Русский язык определяет национальную идентичность многоконтурного народа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык определяет духовную и национальную идентичность, из этого нужно исходить при составлении программы обучения русскому языку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому
Вчера, 16:14
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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