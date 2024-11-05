https://ria.ru/20241105/putin-1981965430.html

Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому

Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку, их содержание должно быть сбалансировано и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:14

2024-11-05T16:14

2024-11-05T16:23

общество

владимир путин

россия

елена ямпольская

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.Путин во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого Совета является советник президента Елена Ямпольская."При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241105/putin-1981966928.html

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общество, владимир путин, россия, елена ямпольская