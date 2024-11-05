Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 05.11.2024 (обновлено: 16:23 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981965430.html
Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому
Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку, их содержание должно быть сбалансировано и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:14
2024-11-05T16:23
общество
владимир путин
россия
елена ямпольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.Путин во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого Совета является советник президента Елена Ямпольская."При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241105/putin-1981966928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, елена ямпольская
Общество, Владимир Путин, Россия, Елена Ямпольская

Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.
Путин во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого Совета является советник президента Елена Ямпольская.
"При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин выступил за взаимодействие с литераторами из недружественных стран
Вчера, 16:21
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияЕлена Ямпольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала