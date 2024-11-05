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Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны - РИА Новости, 05.11.2024
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16:13 05.11.2024 (обновлено: 16:18 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html
Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны
Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны - РИА Новости, 05.11.2024
Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны
Одной из ключевых и фундаментальных ценностей для РФ остаётся русский язык, его поддержка - в числе ключевых приоритетов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:13
2024-11-05T16:18
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Одной из ключевых и фундаментальных ценностей для РФ остаётся русский язык, его поддержка - в числе ключевых приоритетов, заявил президент России Владимир Путин."Одной из таких ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык. Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России в числе наших ключевых приоритетов", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981965794.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны

Путин: русский язык остается одной из ключевых ценностей для страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Одной из ключевых и фундаментальных ценностей для РФ остаётся русский язык, его поддержка - в числе ключевых приоритетов, заявил президент России Владимир Путин.
"Одной из таких ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык. Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России в числе наших ключевых приоритетов", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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