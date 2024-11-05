https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html

Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны

Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны

Одной из ключевых и фундаментальных ценностей для РФ остаётся русский язык, его поддержка - в числе ключевых приоритетов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:13

2024-11-05T16:13

2024-11-05T16:18

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Одной из ключевых и фундаментальных ценностей для РФ остаётся русский язык, его поддержка - в числе ключевых приоритетов, заявил президент России Владимир Путин."Одной из таких ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык. Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России в числе наших ключевых приоритетов", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/putin-1981965794.html

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россия, владимир путин, общество