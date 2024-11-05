https://ria.ru/20241105/putin-1981933394.html
Путин выразил надежду на формирование объективного взгляда на Россию
Путин выразил надежду на формирование объективного взгляда на Россию - РИА Новости, 05.11.2024
Путин выразил надежду на формирование объективного взгляда на Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с зарубежными послами выразил надежду, что они поспособствуют формированию объективного и непредвзятого взгляда на РФ РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:12
2024-11-05T14:12
2024-11-05T14:12
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с зарубежными послами выразил надежду, что они поспособствуют формированию объективного и непредвзятого взгляда на РФ и её политику. Путин во вторник впервые в этом году принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители ряда недружественных стран, а также Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония состоялась 4 декабря 2023 года в Кремле. "Хотел бы выразить надежду, что в ходе своей работы в России, вы, уважаемые дамы и господа, уважаемые послы, будете способствовать тому, чтобы в столицах представляемых вами государств формировался более объективный и непредвзятый взгляд на нашу страну и ее политику", - сказал Путин, обращаясь к послам на церемонии вручения верительных грамот.
https://ria.ru/20241105/putin-1981929165.html
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россия, израиль, индия, владимир путин, в мире
Россия, Израиль, Индия, Владимир Путин, В мире
Путин выразил надежду на формирование объективного взгляда на Россию
Путин выразил надежду, что послы помогут сформировать объективный взгляд на РФ