https://ria.ru/20241105/putin-1981928606.html

Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке

Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024

Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке

Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:57

2024-11-05T13:57

2024-11-05T14:21

россия

ближний восток

в мире

владимир путин

оон

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.Российский лидер добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html

россия

ближний восток

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россия, ближний восток, в мире, владимир путин, оон