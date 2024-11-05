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Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024
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13:57 05.11.2024 (обновлено: 14:21 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981928606.html
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке
Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:57
2024-11-05T14:21
россия
ближний восток
в мире
владимир путин
оон
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.Российский лидер добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html
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россия, ближний восток, в мире, владимир путин, оон
Россия, Ближний Восток, В мире, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке

Путин: Россия прилагает усилия, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© POOL
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
Российский лидер добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
7 октября, 16:52
 
РоссияБлижний ВостокВ миреВладимир ПутинООН
 
 
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