https://ria.ru/20241105/putin-1981928606.html
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке
Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:57
2024-11-05T13:57
2024-11-05T14:21
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ближний восток
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту превратиться в большую войну, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.Российский лидер добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html
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россия, ближний восток, в мире, владимир путин, оон
Россия, Ближний Восток, В мире, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке
Путин: Россия прилагает усилия, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке