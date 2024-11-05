Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 05.11.2024 (обновлено: 14:08 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981928272.html
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине
Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:56
2024-11-05T14:08
россия
владимир путин
брикс
украина
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241105/putin-1981930234.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, брикс, украина, китай, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Украина, Китай, В мире
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине

Путин: РФ ценит желание партнеров по БРИКС урегулировать конфликт на Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин: Москва продолжит шаги для нормализации отношений Еревана и Баку
Вчера, 14:02
 
РоссияВладимир ПутинБРИКСУкраинаКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала