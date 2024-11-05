https://ria.ru/20241105/putin-1981928272.html
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине
Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:56
2024-11-05T13:56
2024-11-05T14:08
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
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Россия, Владимир Путин, БРИКС, Украина, Китай, В мире
Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине
Путин: РФ ценит желание партнеров по БРИКС урегулировать конфликт на Украине