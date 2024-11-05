https://ria.ru/20241105/putin-1981928272.html

Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине

Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2024

Путин оценил желание партнеров БРИКС урегулировать конфликт на Украине

Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:56

2024-11-05T13:56

2024-11-05T14:08

россия

владимир путин

брикс

украина

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241105/putin-1981930234.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, брикс, украина, китай, в мире