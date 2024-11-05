https://ria.ru/20241105/putin-1981928171.html

Россия не стремится к конфронтации с другими странами, заявил Путин

Россия не стремится к конфронтации с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Россия не стремится к конфронтации с другими странами, заявил Путин

Россия всегда остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфронтации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:56

2024-11-05T13:56

2024-11-05T14:09

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия всегда остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфронтации, заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле."Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981929008.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика