https://ria.ru/20241105/putin-1981927919.html

Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России

Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России

Президент РФ Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:55

2024-11-05T13:55

2024-11-05T15:11

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украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России.Путин во вторник впервые в 2024 году принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители ряда недружественных стран, а также Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле."Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20241105/putin-1981925624.html

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Путин о желании западных государств нанести стратегическое поражение России Путин заявил, что курс на эскалацию конфликта на Украине, взятый рядом западных государств, связан с желанием нанести стратегическое поражение России. 2024-11-05T13:55 true PT1M26S

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россия, украина, владимир путин, в мире