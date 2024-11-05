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Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
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13:54 05.11.2024 (обновлено: 19:12 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981926696.html
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:54
2024-11-05T19:12
россия
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин."Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне — об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
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россия, украина, в мире, владимир путин
Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин

Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, она их вела

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин.
"Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне — об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
Путин об иррациональном поведении украинской власти - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин раскрыл суть турецкой инициативы, которую Украина отвергла
24 октября, 20:29
 
РоссияУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
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