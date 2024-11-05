https://ria.ru/20241105/putin-1981926696.html

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин

Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:54

2024-11-05T13:54

2024-11-05T19:12

россия

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин."Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне — об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

https://ria.ru/20241024/putin-1979913766.html

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россия, украина, в мире, владимир путин