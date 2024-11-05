https://ria.ru/20241105/putin-1981926696.html
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:54
2024-11-05T13:54
2024-11-05T19:12
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украина
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владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, заявил президент Владимир Путин."Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне — об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
https://ria.ru/20241024/putin-1979913766.html
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россия, украина, в мире, владимир путин
Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Путин
Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, она их вела