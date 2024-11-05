Путин заявил об органичной интеграции новых участников БРИКС
Путин: новые участники БРИКС быстро влились в организацию
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Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На РФ была возложена задача обеспечить плавную интеграцию новых участников БРИКС, они действительно быстро и органично влились в организацию, заявил президент России Владимир Путин.
"На нас была возложена серьезная задача обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых участников БРИКС, которые присоединились к объединению в начале этого года. Надо отметить, что они действительно быстро и органично влились в общие усилия, принимали заинтересованное участие в форумах, выдвигали полезные перспективные идеи и инициативы. На деле смогли почувствовать, что сотрудничество БРИКС, которое выстраивается на основе взаимного уважения и обязательного учета интересов друг друга, приносит им конкретные, осязаемые результаты", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.