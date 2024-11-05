https://ria.ru/20241105/putin-1981924929.html

Путин заявил об органичной интеграции новых участников БРИКС

Путин заявил об органичной интеграции новых участников БРИКС - РИА Новости, 05.11.2024

Путин заявил об органичной интеграции новых участников БРИКС

На РФ была возложена задача обеспечить плавную интеграцию новых участников БРИКС, они действительно быстро и органично влились в организацию, заявил президент... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:51

2024-11-05T13:51

2024-11-05T14:09

россия

брикс

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На РФ была возложена задача обеспечить плавную интеграцию новых участников БРИКС, они действительно быстро и органично влились в организацию, заявил президент России Владимир Путин."На нас была возложена серьезная задача обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых участников БРИКС, которые присоединились к объединению в начале этого года. Надо отметить, что они действительно быстро и органично влились в общие усилия, принимали заинтересованное участие в форумах, выдвигали полезные перспективные идеи и инициативы. На деле смогли почувствовать, что сотрудничество БРИКС, которое выстраивается на основе взаимного уважения и обязательного учета интересов друг друга, приносит им конкретные, осязаемые результаты", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241105/putin-1981928272.html

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россия, брикс, в мире, владимир путин