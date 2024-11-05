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Путин принял верительные грамоты иностранных послов - РИА Новости, 05.11.2024
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13:49 05.11.2024 (обновлено: 16:30 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981924245.html
Путин принял верительные грамоты иностранных послов
Путин принял верительные грамоты иностранных послов - РИА Новости, 05.11.2024
Путин принял верительные грамоты иностранных послов
Россия проводит конструктивную внешнюю политику и активно участвует в международной жизни, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:49
2024-11-05T16:30
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия проводит конструктивную внешнюю политику и активно участвует в международной жизни, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами."Россия активно участвует в международной жизни. Проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Москва выступает за формирование справедливой системы экономических отношений без недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политических ограничений.Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия ценит желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию.Он напомнил, что Москва на начальном этапе участвовала в переговорах, в ходе которых стороны выработали взаимоприемлемый договор."Украинская сторона — по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал президент.Враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта, который избрали некоторые западные страны, чтобы нанести России "стратегическое поражение", Путин назвал глубоко ошибочным."Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", — сказал он.В церемонии в Кремле приняли участие 28 послов:
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https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин принял верительные грамоты иностранных послов

Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил о конструктивном курсе РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами
Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия проводит конструктивную внешнюю политику и активно участвует в международной жизни, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
"Россия активно участвует в международной жизни. Проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС", — сказал глава государства.
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Он подчеркнул, что Москва выступает за формирование справедливой системы экономических отношений без недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политических ограничений.
Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия ценит желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию.
Он напомнил, что Москва на начальном этапе участвовала в переговорах, в ходе которых стороны выработали взаимоприемлемый договор.
«
"Украинская сторона — по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал президент.
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Враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта, который избрали некоторые западные страны, чтобы нанести России "стратегическое поражение", Путин назвал глубоко ошибочным.
«
"Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", — сказал он.
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В церемонии в Кремле приняли участие 28 послов:
  • Акира Муто (Япония),
  • Сара Тейлор (Канада),
  • Симона Гальперин (Израиль),
  • Кармело Ингуанез (Мальта),
  • Тит Линн Оун (Мьянма),
  • Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо),
  • Чеонг Лун Лай (Малайзия),
  • Иван Орлич (Босния и Герцеговина),
  • Генц Пецани (Албания),
  • Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия),
  • Винай Кумар (Индия),
  • Энрике Игнасио Феррер Виейра (Аргентина),
  • Александр Рогожник (Белоруссия),
  • Чечилия Пиччони (Италия),
  • Рикардо Мартинес Васкес (Испания),
  • Джулиан Клэр (Ирландия),
  • Йеспер Вар (Дания),
  • Мишель Рене Жеребцофф (Бельгия),
  • Йоаннеке Марейке Балфоорт (Нидерланды),
  • Питер Мутуку Матуки (Кения),
  • Сипхандон Ойбуабудди (Лаос),
  • Кубанычбек Кенешович Боконтаев (Киргизия),
  • Марья Элина Лиивала (Финляндия),
  • Генет Тешоме Жирру (Эфиопия),
  • Исса Абду Сидику (Нигер),
  • Гурген Бабкенович Арсенян (Армения),
  • Рахман Сахибович Мустафаев (Азербайджан),
  • Марк Грей Маронгве (Зимбабве).
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