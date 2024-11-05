Путин принял верительные грамоты иностранных послов
Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил о конструктивном курсе РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами
Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия проводит конструктивную внешнюю политику и активно участвует в международной жизни, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Он подчеркнул, что Москва выступает за формирование справедливой системы экономических отношений без недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политических ограничений.
Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия ценит желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию.
Он напомнил, что Москва на начальном этапе участвовала в переговорах, в ходе которых стороны выработали взаимоприемлемый договор.
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"Украинская сторона — по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал президент.
Враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта, который избрали некоторые западные страны, чтобы нанести России "стратегическое поражение", Путин назвал глубоко ошибочным.
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"Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", — сказал он.
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В церемонии в Кремле приняли участие 28 послов:
- Акира Муто (Япония),
- Сара Тейлор (Канада),
- Симона Гальперин (Израиль),
- Кармело Ингуанез (Мальта),
- Тит Линн Оун (Мьянма),
- Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо),
- Чеонг Лун Лай (Малайзия),
- Иван Орлич (Босния и Герцеговина),
- Генц Пецани (Албания),
- Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия),
- Винай Кумар (Индия),
- Энрике Игнасио Феррер Виейра (Аргентина),
- Александр Рогожник (Белоруссия),
- Чечилия Пиччони (Италия),
- Рикардо Мартинес Васкес (Испания),
- Джулиан Клэр (Ирландия),
- Йеспер Вар (Дания),
- Мишель Рене Жеребцофф (Бельгия),
- Йоаннеке Марейке Балфоорт (Нидерланды),
- Питер Мутуку Матуки (Кения),
- Сипхандон Ойбуабудди (Лаос),
- Кубанычбек Кенешович Боконтаев (Киргизия),
- Марья Элина Лиивала (Финляндия),
- Генет Тешоме Жирру (Эфиопия),
- Исса Абду Сидику (Нигер),
- Гурген Бабкенович Арсенян (Армения),
- Рахман Сахибович Мустафаев (Азербайджан),
- Марк Грей Маронгве (Зимбабве).