https://ria.ru/20241105/putin-1981924245.html

Путин принял верительные грамоты иностранных послов

Путин принял верительные грамоты иностранных послов - РИА Новости, 05.11.2024

Путин принял верительные грамоты иностранных послов

Россия проводит конструктивную внешнюю политику и активно участвует в международной жизни, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:49

2024-11-05T13:49

2024-11-05T16:30

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия проводит конструктивную внешнюю политику и активно участвует в международной жизни, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами."Россия активно участвует в международной жизни. Проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Москва выступает за формирование справедливой системы экономических отношений без недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политических ограничений.Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия ценит желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию.Он напомнил, что Москва на начальном этапе участвовала в переговорах, в ходе которых стороны выработали взаимоприемлемый договор."Украинская сторона — по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — сказал президент.Враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта, который избрали некоторые западные страны, чтобы нанести России "стратегическое поражение", Путин назвал глубоко ошибочным."Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", — сказал он.В церемонии в Кремле приняли участие 28 послов:

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https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981928171.html

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