https://ria.ru/20241105/pushkov-1981960374.html

Демократы пойдут на все ради победы на выборах в США, заявил Пушков

Демократы пойдут на все ради победы на выборах в США, заявил Пушков - РИА Новости, 05.11.2024

Демократы пойдут на все ради победы на выборах в США, заявил Пушков

Демократическая партия США и кандидат на выборах президента от неё Камала Харрис пойдут на всё, чтобы одержать верх на выборах, у кандидата от республиканцев... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:50

2024-11-05T15:50

2024-11-05T15:50

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Демократическая партия США и кандидат на выборах президента от неё Камала Харрис пойдут на всё, чтобы одержать верх на выборах, у кандидата от республиканцев Дональда Трампа есть шанс на победу только с подавляющим большинством, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Есть все основания считать, что и в этот раз, особенно при таком слабом кандидате, как Харрис, демократы и "глубинное государство" пошли по тому же пути, что и в 2020 году. Это видно хотя бы по соотношению позитивных и отрицательных публикаций в американских мейнстрим-СМИ: о Харрис 84 % публикаций позитивные, о Трампе - 89% негативные. Таких случайностей не бывает. А это означает, что борьба идет не на жизнь, а на смерть, и демократы пойдут на все ради того, чтобы одержать верх", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Сенатор отметил, что у Трампа есть шанс на победу только с таким подавляющим преимуществом на избирательных участках, которое "обесценит все подлоги и фальсификации". "Именно на это - на личную популярность Трампа в противовес обманным технологиям делает ставку сам Трамп и его штаб. Насколько эта ставка оправдается, станет ясно в ближайшие два дня", - подчеркнул политик. Сенатор также отметил, что на исход нынешних выборов США повлияют три ключевых фактора. Первым фактором Пушков назвал голосование в семи ключевых колеблющихся штатах, где ни у одного из кандидатов нет явного преимущества. Второй фактор, по словам российского политика, это голосование по почте, которое сыграло решающую роль в победе президента США Джо Байдена над Трампом в прошлый раз. "Третье - махинации в ходе голосования. Таких "технологий" множество - от разрешения голосовать нелегальным мигрантам, которыми демократы насыщали в последние годы колеблющиеся штаты, до вбрасывания подложных бюллетеней с липовыми подписями, заполненных одной ручкой, и "кражи" голосов у Трампа при электронном голосовании машинами "Доминион". Эти электронные аппараты уже не раз "ловили" на таких кражах голосов. Причем так называемые "ошибки" никогда не делались в пользу Трампа", - резюмировал политик. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, алексей пушков, выборы президента сша — 2024